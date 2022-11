LONN : le FPS en VR s'inspirant de Half-Life: Alyx, BONEWORKS et Cyberpunk 2077 est disponible

LONN avait été présenté lors de l'Upload VR Showcase de 2020 et il aura donc fallu attendre plus de deux ans pour le voir arriver. Il se situe quelque part entre Half-Life: Alyx et BONEWORKS, avec quelques touches de Cyberpunk 2077. Loin de se limiter au visuel, LONN s'inspire aussi du gameplay des jeux précités, que ce soit pour les mécaniques du système de combat ou pour la physique des objets et de l'environnement. Clin d'œil amusant, il est même possible d'apercevoir des créatures mécaniques qui sautent vers le joueur à la manière des crabes de Half-Life.

La description du jeu sur Steam est la suivante :

LONN propose une campagne solo complète avec des missions difficiles. Jouez avec la physique, explorez le monde, résolvez des énigmes et faites face à des combats viscéraux. Il faut développer ses compétences et son niveau d'expérience, créer des amitiés et arrêter la force destructrice et dystopique de WUX-n.

À l'instar de Half-Life: Alyx, la physique du titre permet d'aborder les situations de manière unique et créative, et de résoudre des énigmes en utilisant la télékinésie. Les modes Arena et Parkour, distincts de la campagne, sont aussi de la partie. Enfin, le mode Replay propose de rejouer les niveaux du mode solo avec l'équipement de son choix. LONN est sorti ce jeudi 17 novembre, sur Steam.

