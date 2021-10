SteamVR : Facebook domine le marché de très loin avec ses casques Oculus même si le Valve Index résiste un peu

Steam n'est pas avare en communication sur les statistiques d'utilisation de son service et la page dédiée fourmille d'informations plus ou moins utiles. Pour le mois de septembre 2021, il est ainsi possible de savoir que le système d'exploitation le plus utilisé pour jouer est Windows 10 en 64 bits (96,4 %), que la quantité de RAM la plus populaire est de 16 Go (46,57 %), que le français est la 7e langue la plus parlée (2,40 %) après l'anglais (37,54 %), le chinois simplifié (24,59 %), le russe (9,95 %), l'espagnol (5,28 %), le portugais brésilien (3,59 %) et l'allemand (3,07 %). Dans les chiffres intéressants, il y a aussi la définition moyenne des écrans qui laisse voir que plus des deux tiers des utilisateurs ne sont qu'en 1080p (67,53 %) sur leur écran principal et en 3840x1080 (70,48 %) quand ils ont deux moniteurs. Du côté des cartes graphiques, nous apprenons surtout qu'aucune d'entre elles ne se détache vraiment du lot et que les plus présentes sont les GTX 1060 (8,39 %), GTX 1050 Ti (5,98 %), GTX 1650 (5,80 %) et RTX 2060 (5,40 %) avec des pourcentages assez infimes individuellement.

Pour l'utilisation de la réalité virtuelle, il y a une augmentation infinitésimale des utilisateurs avec une progression de 0,06 %, ce qui porte le nombre de joueurs en VR à 1,80 % des utilisateurs de Steam. Il est donc clair que le marché de la réalité virtuelle sur PC (PC VR) reste encore un marché de niche là ou son pendant en autonome (Oculus Quest 1 et 2) semble avoir explosé depuis l'année dernière surtout grâce à des prix très attractifs et l'absence de matériel supplémentaire (PC ou console) pour fonctionner. Steam nous offre aussi des statistiques sur les casques VR utilisés sur sa plateforme et ce mois-ci voit quelques changements comme le déclin de l'Oculus Rift S qui cède sa seconde place au Valve Index. Force est de constater que Facebook mène quand même la danse de loin avec plus de 60 % des casques utilisés avec SteamVR : Oculus Quest 2 (33,6 %), Oculus Rift S (17,21 %), Oculus Rift (5,29 %), Oculus Quest 1 (5,02 %). Nous ne parlerons pas trop de HTC qui représente autour de 12 % et dont le seul casque dans le top 5 est son HTC Vive, celui de 2016, et c'est bien dommage, car le constructeur avait les moyens de se positionner sur le marché grand public, mais y a clairement renoncé.

Sachant que la conférence Facebook Connect est prévue pour le 28 octobre prochain et qu'il pourrait y avoir des annonces motivantes, que des rumeurs parlent de la potentielle arrivée d'un casque VR autonome chez Valve, la réalité virtuelle a encore de belles heures devant elle et si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.