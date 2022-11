Battlefield 1 bat son record de fréquentation sur Steam avec 10 fois plus de joueurs que BF2042

Battlefield 2042 a eu un lancement catastrophique, terminant à son lancement dans le top 10 des jeux les moins bien notés sur Steam, et les joueurs étaient plus nombreux sur Farming Simulator 2022 que sur le FPS de DICE et EA Games. Les développeurs sont arrivés avec de grosses mises à jour, des petits patchs et du contenu additionnel, la version 2.2 a été lancée le mois dernier, mais ça ne suffit pas.

Au lancement, Battlefield 2042 avait pourtant réuni plus de 100 000 joueurs en simultané sur Steam, mais ceux-ci sont vite allés voir ailleurs, et après un an, ils n'étaient hier que 5 387 au pic de la journée. Mais à quoi peuvent bien jouer les fans de Battlefield déçus par ce dernier volet en date ? Eh bien, à un précédent opus ! Il y a quelques jours, ils étaient 51 845 joueurs connectés en même temps sur Battlefield 1, un record pour ce jeu datant de 2016 et prenant place lors de la Première Guerre mondiale. Même aujourd'hui, ils sont encore plus de 44 000 à s'amuser sur ce BF1, visiblement bien plus amusant malgré son âge.

Oui, Battlefield 1 (2016) attire donc 10 fois plus de joueurs que Battlefield 2042 (2021), ce qui devrait pas mal faire réfléchir EA Games pour l'avenir de la franchise, avec notamment un nouveau jeu avec un mode solo par Ridgeline Games, le studio de Marcus Lehto (Halo). Vous pouvez retrouver Battlefield 1 - Revolution, l'édition complète, à 20 € sur Amazon.