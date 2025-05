Xbox Game Pass : les ajouts de mai 2025 dévoilés avec notamment le retour du Slayer

Les abonnés au PC/Xbox Game Pass ont eu de quoi faire en avril du côté des ajouts avec South of Midnight et Blue Prince pour commencer, puis Clair Obscur: Expedition 33 et l'arrivée surprise de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Pas le temps de souffler, puisque dès la semaine prochaine, c'est DOOM: The Dark Ages qui sera la grosse nouveauté incontournable sortant day one dans le service. Il ne sera pas seul, avec Revenge of the Savage Planet et Kulebra and the Souls of Limbo eux aussi disponibles dès leur lancement, ainsi que d'autres productions variées à même d'occuper votre temps libre.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour ces deux prochaines semaines de mai. Notez qu'il y aura cette fois 5 départs dès le milieu du mois.

Disponible aujourd'hui

Dredge (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Dredge est une aventure de pêche en solo teintée d'une atmosphère sombre et inquiétante. Vendez vos prises, améliorez votre bateau et explorez les profondeurs à la recherche de secrets enfouis depuis longtemps. Parcourez un archipel mystérieux et découvrez pourquoi certaines choses feraient mieux de rester oubliées...

Bientôt disponibles

Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console et PC) - 7 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Dragon Ball Xenoverse 2 regorge d'action intense, de combats épiques et de possibilités de personnalisation quasi infinies. Créez votre propre personnage, explorez Conton City et faites équipe avec les personnages emblématiques de la série. Affrontez des ennemis redoutables pour rétablir le cours de l'Histoire !

Dungeons of Hinterberg (Console) - 7 mai - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Bienvenue à Hinterberg, une nouvelle destination touristique nichée dans les idylliques Alpes autrichiennes ! Explorez de nombreux donjons et vivez des aventures passionnantes. Serez-vous renvoyé dès votre premier jour ou resterez-vous pour devenir un Maître des donjons ? Maîtrisez la magie, résolvez des énigmes, tuez des monstres : tout cela et bien plus encore vous attend à Hinterberg !

Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series X|S) - 7 mai - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Éliminez tous les dieux dans le prochain RPG d'action des développeurs de Ashen ! Enfilez les bottes de Nor Vanek, un membre d'élite de l'armée de la Coalition, accompagné par Enki, un compagnon ressemblant à un renard, dans leur quête de vengeance contre les dieux. Combinez combats au corps à corps, poudre à canon et magie dans des batailles rythmiques où les combos s'enchaînent pour créer une danse mortelle.

Metal Slug Tactics (Console) - 7 mai - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Plongez dans ce RPG tactique dynamique au style roguelite et redécouvrez toute l'intensité du célèbre run'n'gun sous un nouveau jour. Armez-vous, formez votre escouade et partez à la conquête du champ de bataille pour vaincre la terrible Armée rebelle.

Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 8 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Dans un futur mis à mal par la cupidité et l'absurdité des mégacorporations, vous avez été licencié et abandonné aux confins de l'espace, sans équipement ni filet de sécurité. Explorez chaque recoin, récoltez des dizaines d'améliorations et retournez chaque pierre extraterrestre pour vous venger de votre ancien employeur et trouver un moyen de rentrer sur Terre.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Console et PC) - 8 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Rejoignez les légendaires Tortues Ninja directement sortis des égouts dans cette nouvelle aventure pleine de rebondissements ! Avec l'aide des reportages avisés d'April et des conseils avisés de Splinter, préparez-vous à combattre le crime et à percer les secrets d'une épopée où se mêlent justice et chaos !

Warhammer: Vermintide 2 (Cloud et Console) - 13 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

De retour dans le catalogue Game Pass ! Unissez-vous à vos amis pour affronter les forces du Chaos et les Skavens dans ce jeu en coop à 4 joueurs se déroulant dans l'univers de Warhammer Fantasy Battles. Vermintide 2 pousse encore plus loin le combat à la première personne avec une nouvelle faction ennemie, 15 parcours de carrière, des arbres de talents, de nouvelles armes, un système de butin amélioré et bien plus encore.

DOOM: The Dark Ages (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 15 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. DOOM: The Dark Ages est la préquelle des acclamés DOOM (2016) et DOOM Eternal, qui raconte une histoire cinématographique épique à la hauteur de la légende du DOOM Slayer. Dans ce troisième épisode de la saga DOOM moderne, les joueurs incarnent à nouveau le Slayer, plongé dans une guerre médiévale sombre et sanglante contre les forces de l'Enfer. Préparez-vous à massacrer des démons avec la Premium Upgrade, qui comprend jusqu'à 2 jours d'accès anticipé, le DLC de la campagne au lancement et bien plus encore.

Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console et PC) - 16 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Kulebra and the Souls of Limbo est un jeu d'aventure au style visuel inspiré du fait main, dans lequel vous rencontrerez toutes sortes d'âmes, certaines bienveillantes, d'autres beaucoup moins, perdues dans le Limbo, un endroit étrange où les regrets les plus profonds vous condamnent à revivre la même journée encore et encore.

Firefighting Simulator: The Squad (Cloud, Console et PC) - 20 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Alerte incendie ! Firefighting Simulator: The Squad vous permet de vivre le quotidien d'un pompier au cœur d'une grande ville américaine, seul ou jusqu'à trois joueurs en coop. Intervenez sur le terrain, combattez les flammes et sauvez des vies !

Police Simulator: Patrol Officers (Cloud, Console et PC) - 20 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Bienvenue à Brighton ! Rejoignez les forces de police de cette ville fictive américaine et découvrez la vie quotidienne d'un agent dans Police Simulator: Patrol Officers. Participez activement à la vie de la communauté, apprenez à connaître votre quartier et assurez l'ordre seul ou avec un coéquipier pendant vos rondes.

Au cas où vous l'auriez manqué

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered remet au goût du jour le GOTY de 2006, avec des graphismes époustouflants entièrement modernisés et un gameplay amélioré. Redécouvrez la vaste région de Cyrodiil comme jamais auparavant et affrontez les forces d'Oblivion dans l'un des plus grands RPG jamais créés par Bethesda Game Studios.

Mises à jour et contenus additionnels

Diablo IV : Le retour de Belial - Disponible dès maintenant

Tandis que l'attention de Méphisto se tourne vers des desseins plus ambitieux, Belial, le Seigneur du Mensonge, déchaîne ses sinistres Apparitions à travers Sanctuaire, semant le chaos et la tromperie. Pourchassez-les, affrontez de redoutables Boss de Repaire et appropriez-vous leurs pouvoirs uniques. Relevez de nouveaux défis, débloquez des combats de boss inédits et adoptez le style légendaire du manga Berserk pour mettre un terme aux manipulations de Belial.

Overwatch 2 : Saison 16 - Stadium - Disponible dès maintenant

Entrez dans Stadium, un tout nouveau mode de jeu où chaque manche est unique et la personnalisation est reine. Célébrez l'évènement Stadium : Initiation et gagnez des récompenses exclusives jusqu'au 24 juin. Et dans le jeu principal, prenez les armes avec Freja, la nouvelle héroïne DPS. Libérez la magie avec Dokiwatch, la Juno mythique et bien plus encore grâce au Pass de combat premium.

Sea of Thieves : Festival de la pêche - Jusqu'au 12 mai

La mer des voleurs se prépare pour le Festival de pêche ! Profitez de récompenses doublées en or et réputation pour vos prises culinaires, récoltez les ingrédients nécessaires pour concocter de délicieuses recettes, ou partez à la chasse aux poissons précieux lors de deux voyages temporaires de l'Appel du chasseur. Terminez les deux pour obtenir la canne à pêche « prise courageuse » !

Avantages

Jeux Free to Play

Les membres Game Pass Ultimate et PC Game Pass peuvent profiter d'Avantages supplémentaires dans une sélection de jeux free-to-play. Obtenez des bonus en jeu comme des objets cosmétiques, des personnages, de la monnaie virtuelle, et bien plus encore, grâce aux contenus saisonniers offerts régulièrement.

Asphalt Legends Unite (Console et PC) - Disponible dès maintenant

Un nouveau pack mensuel est disponible ! Foncez à toute vitesse avec 20 packs de cartes Corvette ZR1, 250 jetons et 250 000 crédits pour améliorer votre véhicule, booster vos performances et dominer les circuits ! Connectez votre compte Gameloft pour récupérer vos récompenses.

Smite 2 (Console et PC) - Disponible dès maintenant

Soleil, sable et regards glaçants. Récupérez Méduse et son skin « Summer Fun » brûlant grâce au nouvel Avantage Game Pass disponible dès aujourd'hui dans Smite 2 ! Associez votre compte Hi-Rez pour le réclamer (page en anglais).

Xbox Game Pass Ultimate

Rendez-vous dans la section Game Pass de votre console, l'application mobile Xbox ou l'application Xbox sur PC pour découvrir les nouveaux contenus en jeu, consommables et offres inclus avec votre abonnement Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Le nombre et le contenu des Avantages varient selon les régions, les plateformes et au fil du temps. Pensez à utiliser vos Avantages avant la date limite indiquée.

Metaball : Pack Seigneur de la nature - Disponible dès maintenant

Imposez votre style avec une allure aussi puissante qu'élégante ! Personnalisez votre apparence avec sept tenues légendaires incluses dans le Pack Seigneur de la nature.

UFL : Avantage Game Pass - Disponible dès maintenant

Prêt à vous lancer en beauté ? Récupérez le Pack Bonus, qui comprend des boosters, des éléments premium et 50 millions de CP. Faites-vous remarquer, enchaînez les victoires et construisez le club de vos rêves dans ce jeu de football compétitif free-to-play !

Ils nous quittent le 15 mai

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le Game Pass, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.