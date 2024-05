Xbox Game Pass : les autres ajouts de mai 2024 dévoilés, dont l'attendu Hellblade II

Les deux premières semaines du mois de mai sont déjà passées et n'ont pas été bien palpitantes en ce qui concerne le PC/Xbox Game Pass. Cela va changer, comme nous l'apprend la firme de Redmond, partageant cette fois le programme jusqu'au 4 juin. Avec le Xbox Showcase quelques jours plus tard, nous n'aurons pas forcément de grosses annonces la prochaine fois. Parmi les nouveautés en day one, nous retrouvons évidemment Senua's Saga: Hellblade II, ainsi que quelques titres indépendants. Après avoir été offert aux abonnés PlayStation Plus, Immortals of Aveum fait lui irruption au catalogue via EA Play. Quant à la rumeur de l'arrivée de Lords of the Fallen, elle va bien se concrétiser !

Vous trouverez ci-dessous le programme complet cette deuxième moitié du mois de mai, qu'il s'agisse des ajouts ou des départs toujours aussi nombreux.

Disponible aujourd'hui

Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console et PC)

Ce classique acclamé par la critique et récompensé par de nombreux prix revient dans le Game Pass ! Guidez deux frères dans un conte de fées épique grâce au réalisateur suédois visionnaire Josef Fares et son studio Starbreeze . Résolvez des énigmes, explorez des lieux variés et combattez des boss tout en contrôlant l'un des frères à l'aide de chaque joystick.

Bientôt disponibles

Chants of Sennaar (Cloud, Console et PC) - 15 mai

Dans ce jeu d'aventure français multi-primé, vous incarnez le Voyageur dont la quête est de réunir les peuples de la Tour. Observez, écoutez et déchiffrez les langues anciennes dans un univers fascinant inspiré du mythe de Babel.

EA Sports NHL 24 (Cloud) EA Play - 16 mai

EA Sports NHL 24 sera bientôt disponible dans le Xbox Cloud Gaming via EA Play ! Ressentez l'intensité du hockey grâce à de toutes nouvelles fonctionnalités de jeu qui augmentent la pression, la physicalité et le contrôle de l'action authentique sur la glace.

Immortals of Aveum (Cloud, PC et Xbox Series X|S) EA Play - 16 mai

Immortals of Aveum arrive sur The Play List! Invoquez votre puissance avec le PC Game Pass et Ultimate via EA Play dans ce jeu de tir et de magie à la première personne. Déchaînez un arsenal de sorts dans la peau de Jak, qui rejoint un ordre de mages de combat d'élite pour sauver un monde au bord de l'abîme.

Senua's Saga: Hellblade II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 21 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Suite de Hellblade : Senua's Sacrifice, Senua revient dans un voyage brutal de survie à travers les mythes et les tourments de l'Islande viking. Bien décidée à sauver celles et ceux qui ont été victimes des horreurs de la tyrannie, Senua doit se battre pour vaincre les ténèbres qui l'habitent et celles qui l'entourent. Préinstallez dès maintenant pour être prêt à jouer dès sa sortie.

Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - 23 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Vous êtes le Directeur de Galacticare, une société de soins de santé interstellaire et sauveur quasi volontaire de la galaxie (contre de l'argent). Construisez des hôpitaux et recrutez du personnel pour satisfaire les caprices de diverses espèces extraterrestres et soigner leurs maladies bizarres. Sauvez la galaxie (littéralement) dans le mode histoire, ou dirigez-vous vers le bac à sable pour concevoir l'hôpital de vos rêves.

Hauntii (Cloud, Console et PC) - 23 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Incarnez un petit fantôme courageux, mais naïf, Hauntii, et partez pour une quête guidée par d'énigmatiques Eterniens. Possédez, résolvez des énigmes et façonnez votre destin dans cette aventure captivante. Le style artistique du jeu, réalisé à la main, mélange le dessin au trait et l'animation avec une palette saisissante, créant ainsi une expérience visuelle captivante. Associé à une bande-son dynamique, cette dernière favorise l'exploration immersive de paysages mystérieux.

Humanity (Cloud, Console et PC) - 30 mai

Devenez un Shiba Inu et aidez à reconstruire l'humanité dans le célèbre jeu d'action et de puzzle Humanity. Lancez des commandes pour guider une horde d'humains sans cervelle vers l'objectif à travers 90 étapes de plus en plus difficiles du mode histoire, réalisées à la main. Ensuite, choisissez parmi des milliers de puzzles créés par les utilisateurs et utilisatrices en développant l'ensemble des mécanismes, ou concevez le vôtre et partagez-le avec la communauté.

Lords of the Fallen (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 30 mai

Un vaste monde vous attend dans le tout nouveau jeu d'action et de réflexion dark fantasy, Lords of the Fallen. En tant que l'un des légendaires Dark Crusaders, embarquez dans une quête épique pour renverser Adyr, le Dieu démon. Découvrez comment Lords of the Fallen se transforme en rogue(like) grâce à la récente mise à jour « Master of Fate » sur Xbox Wire.

Firework (PC) - 4 juin

Un incendie accidentel lors d'un enterrement oblige la police à réexaminer l'affaire classée d'un massacre. Vous incarnerez un policier débutant qui participe par hasard à cette nouvelle enquête. Au fur et à mesure que les recherches avancent, le passé des victimes se dévoile et l'affaire devient de plus en plus déroutante.

Rolling Hills (Cloud, Console et PC) - 4 juin

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Servez des sushis en tant que robot cuisinier dans Rolling Hills, une simulation de vie sur la gestion de votre propre restaurant dans un village chaleureux. Faites-vous de nouveaux amis, achetez des ingrédients, améliorez votre commerce et améliorez la vie de vos voisins tout en perfectionnant votre art !

Mises à jour et contenus téléchargeables

Vampire Survivors: Operation Guns - Disponible dès maintenant

Les membres du Game Pass bénéficient d'une remise de 10 % sur leur achat ! Vampire Survivors : Operation Guns voit le roguelike à succès s'allier à la série emblématique Contra de Konami, en ajoutant des tonnes de pistolets et d'autres armes (22, y compris les évolutions !), 11 nouveaux personnages, une carte gigantesque et une bande-son combinant des morceaux classiques de Contra et des reprises de Vampire Survivors.

Minecraft 15 Year Anniversary - À partir du 15 mai

Minecraft fête ses 15 ans d'aventures palpitantes et de créations époustouflantes ! Que vous ayez commencé à créer depuis la version alpha ou que vous ayez rejoint le jeu en cours de route, vous avez laissé votre empreinte sur chaque bloc. Ne manquez pas les prochaines annonces de Minecraft !

Starfield Mise à jour - 15 mai

La plus grande mise à jour de Starfield depuis son lancement arrive le 15 mai ! Elle comprend des cartes de surface plus détaillées, de nouvelles options de difficulté de jeu et de nouveaux paramètres d'affichage, de nouvelles fonctions de personnalisation des vaisseaux et bien plus encore ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur Bethesda.net.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Minecraft: 500 Minecoins - À partir du 15 mai

Réclamez 500 Minecoins ! Dépensez-les pour acheter des cartes d'aventures épiques, des skins, des add-ons et d'autres contenus imaginatifs, tous créés par des créateurs et créatrices et disponibles sur le Magasin Minecraft. Quelle sera votre prochaine aventure ?

Naraka: Bladepoint - Disponible dès maintenant

Réclamez des casques Xbox exclusifs, des trésors de la nouvelle saison, un pack d'essai de skin légendaire et bien plus encore dans le nouveau pack d'avantages ! Prenez un bon départ dans la nouvelle saison grâce aux cartes d'amélioration de l'expérience ! Le contenu de cet Avantage nécessite Naraka : Bladepoint pour être utilisé.

Ils nous quittent le 31 mai

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.