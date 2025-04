The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est disponible, digne d'un véritable remake

Nous avions rendez-vous ce mardi pour découvrir un secret bien mal gardé par Bethesda, à savoir The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, développé par le studio Virtuos de Paris. La présentation ayant servi à sa révélation nous en a mis plein les mirettes tant cette version remastérisée sous Unreal Engine 5 pourrait passer pour un remake sous bien des aspects. Évidemment, les deux extensions de l'époque sont incluses, à savoir Knights of the Nine et Shivering Isles. Cette lettre d'amour des développeurs envers le jeu ne s'est pas arrêtée à une simple reproduction, puisque l'éclairage, le gameplay, l'interface et l'audio ont été améliorés, avec l'ajout d'une synchronisation labiale s'adaptant à chaque race. Une vue à la troisième personne permet également de profiter de cette aventure si jamais la caméra subjective n'est pas votre fort. De plus, pour s'adapter au public actuel, il est possible de sprinter.

Vous pouvez retrouver ci-dessus la bande-annonce de lancement de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, puisqu'il est bel et bien disponible dès à présent sur les boutiques en ligne.

Avec The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, le Jeu de l'année 2006 se refait une beauté grâce à de tout nouveaux visuels et un gameplay amélioré. Explorez comme jamais les vastes paysages de Cyrodiil et empêchez les forces d'Oblivion d'envahir le monde, dans l'un des plus grands RPG du développeur multirécompensé Bethesda Game Studios. Redécouvrez Cyrodiil - Arpentez l'environnement foisonnant de Tamriel et battez-vous à travers les différents plans d'Oblivion : de nombreux éléments y ont été méticuleusement recréés à la main par les développeurs, afin de vous assurer des moments d'exploration grandioses.

- Arpentez l'environnement foisonnant de Tamriel et battez-vous à travers les différents plans d'Oblivion : de nombreux éléments y ont été méticuleusement recréés à la main par les développeurs, afin de vous assurer des moments d'exploration grandioses. Écrivez votre histoire - Tracez votre propre chemin et jouez comme vous l'entendez, sous les traits d'une noble guerrière, d'un sinistre assassin, d'un vieil ensorceleur ou encore d'une forgeronne bagarreuse.

- Tracez votre propre chemin et jouez comme vous l'entendez, sous les traits d'une noble guerrière, d'un sinistre assassin, d'un vieil ensorceleur ou encore d'une forgeronne bagarreuse. Vivez une aventure épique - Posez le pied dans un univers inépuisable d'histoires captivantes et rencontrez une inoubliable cohorte de personnages. Maîtrisez le combat à l'épée et maniez une puissante magie pour sauver Tamriel de l'invasion daedrique.

- Posez le pied dans un univers inépuisable d'histoires captivantes et rencontrez une inoubliable cohorte de personnages. Maîtrisez le combat à l'épée et maniez une puissante magie pour sauver Tamriel de l'invasion daedrique. L'histoire complète - Ne vivez pas Oblivion à moitié grâce aux extensions Shivering Isles et Knights of the Nine, ainsi qu'au contenu téléchargeable supplémentaire inclus dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Parmi les améliorations visuelles et techniques Résolution 4K

60 images par seconde

Textures entièrement refaites

Effets de lumière modernisés

Environnements retravaillés

Animations remaniées (personnages, sorts, armes)

Cycle jour/nuit et météo dynamiques De nombreuses améliorations de confort de jeu ont été ajoutées Refonte du HUD, des menus et de la carte

Interface améliorée pour la persuasion, la clairvoyance et plus

Modifications du système de niveau, de l'encombrement, des compétences hors combat, etc.

Meilleur équilibrage des ennemis

Options d'accessibilité renforcées

Système de sauvegardes automatiques étendu

Caméras en vue première et troisième personne revisitées

Et bien d'autres surprises !

Vous pouvez donc vous procurer The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered au prix de 54,99 € sur PS5 via le PlayStation Store, Xbox Series X|S sur le Microsoft Store, Steam pour les joueurs PC, mais aussi par l'intermédiaire du Game Pass. Pour ce prix, vous obtiendrez également les huit DLC de l'époque, dont la fameuse armure de cheval qui a marqué le début de pratiques commerciales fort douteuses sur consoles... Une édition Deluxe est aussi commercialisée au prix de 64,99 €, avec la possibilité de mettre à jour la version de base contre 9,99 € si vous ne craquez pas immédiatement.

Édition Standard Jeu de base au format dématérialisé.

Extensions d'histoire Shivering Isles et Knights of the Nine.

Contenu téléchargeable supplémentaire : l'extension Fighter's Stronghold, Spell Tome Treasures, Vile Lair, Mehrune's Razor, The Thieves Den, Wizard's Tower, Orrery et Horse Pack Armor. Édition Deluxe Tout le contenu de l'édition Standard.

Armures, armes et caparaçons d'Akatosh et Méhrunès Dagon uniques, au format dématérialisé.

Accès à l'artbook numérique et la bande-son (application).

