The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered fuite avec des images !

Depuis des mois, des bruits de couloir laissent entendre que Bethesda préparerait un remaster/remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion, développé cette fois par Virtuos. Un projet sous Unreal Engine 5 qui améliorerait certaines mécaniques de gameplay et qui pourrait sortir très prochainement. Voilà les premières images :

Non, Bethesda n'a pas encore officialisé le jeu, ces images de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ont été trouvées sur le site officiel de Virtuos et relayées sur la Toile. D'après ces nouvelles informations en fuite, le jeu serait développé par Virtuos Games, Bethesda Dallas et Bethesda Rockville et sortirait sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 le 21 avril prochain, selon Jeff Grubb. Une version Deluxe est également dévoilée, avec des objets additionnels comme des armes exclusives et... une armure pour cheval. Pour rappel, c'est TES IV: Oblivion qui a popularisé les DLC cosmétiques à l'époque, avec une fameuse Armure de cheval pour 2,5 $.

En toute logique, Bethesda devrait officialiser The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered très prochainement avec une bande-annonce et des infos, le lancement devrait se faire dans la foulée. Vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.