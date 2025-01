RUMEUR sur The Elder Scrolls IV: Oblivion, un remake complet avec de grosses améliorations ?

Les rumeurs entourant un probable remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion continuent. L'été dernier, un internaute dévoilait des informations concernant ce Projet Altar, un remaster/remake du jeu de Bethesda par Virtuos Games, utilisant à la fois le moteur de l'époque et l'Unreal Engine 5. Un jeu aperçu dans une fuite de documents de Bethesda quelques jours plus tard et tout récemment, un employé de Virtuos indiquait sur son C.V. travailler sur un remake non annoncé sous UE5.

Cette fois, c'est NateTheHate qui en rajoute une couche dans un récent podcast, affirmant que le remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion sortirait en juin prochain. MP1st indique quant à lui avoir reçu des informations similaires, mais également des détails encore plus croustillants venant d'un ancien développeur de Virtuos, qui aurait travaillé sur le projet en 2023 et 2024. À en croire ces informations, TES 4 Oblivion serait un vrai remake sous Unreal Engine 5 et l'équipe se focaliserait sur l'amélioration de six éléments clés : l'endurance, l'infiltration, la parade, l'archerie, la réaction aux coups et l'ATH.

Le système de parade serait inspiré des Souls-like et des jeux « ACT » (MP1st parie sur une référence à Assassin's Creed: Ezio Trilogy). L'infiltration inclurait une icône plus visible et des calculs de dégâts retravaillés et la gestion d'endurance serait moins frustrante, l'état de fatigue lorsque la barre est vide serait plus difficile à déclencher. L'interface serait plus simple à comprendre et esthétiquement plus attirante pour les jeunes joueurs, les coups portés et reçus auraient un meilleur impact et, enfin, l'archerie serait plus maniable et moderne, à la première comme à la troisième personne. Malheureusement, rien n'est dit concernant le système de dialogue, vraiment alambiqué.

Virtuos et Bethesda devraient ainsi proposer un vrai remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion, mais quand sera-t-il officialisé ? Eh bien sans doute pas au Xbox Developer_Direct la semaine prochaine, mais si la sortie se fait bien en juin 2025, l'annonce ne devrait plus tarder.

