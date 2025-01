Oblivion : les rumeurs autour d'un remake de The Elder Scrolls IV s'intensifient

The Elder Scrolls VI ne sortira sans doute pas avant encore plusieurs années, la franchise est à l'arrêt depuis 2011 avec le cultissime The Elder Scrolls V: Skyrim, porté sur tout un tas de machines depuis sa sortie. Quelques spin-offs ont vu le jour, comme The Elder Scrolls: Legends, The Elder Scrolls: Castles et bien évidemment le MMORPG à succès The Elder Scrolls Online. Mais Bethesda a peut-être d'autres plans.

Oleksii Moskovchenko, technical art director chez Virtuos, indique désormais sur son profil LinkedIn travailler sur un remake non annoncé pour PC, PS5 et Xbox Series X|S, utilisant l'Unreal Engine 5. Il y a fort à parier qu'il s'agit d'un remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion, déjà évoqué à l'été 2023 par un soi-disant ancien employé de Virtuos, mentionnant un Projet Altar sous UE5 pour les graphismes, mais conservant Gamebryo pour le gameplay et le moteur physique.

Quelques mois après, c'est un document interne datant de 2020 qui fuitait (via VGC), mentionnait des jeux Bethesda désormais bien connus (Starfield, Indiana Jones et le Cercle Ancien), des titres qui ont changé de nom (DOOM: Year Zero, attendu sous le nom DOOM: The Dark Ages), mais également des suites : Dishonored 3, deux autres opus avec Indiana Jones, une suite à Ghostwire: Tokyo et donc des remasters/remakes de The Elder Scrolls IV: Oblivion et Fallout 3. Bon, depuis, il y a eu la pandémie de COVID-19, le rachat par Microsoft et la fermeture de Tango Gameworks (de retour chez Krafton, mais uniquement avec la licence Hi-Fi RUSH). Autant dire que cette liste est à prendre avec de grosses pincettes tant elle a sans doute évolué en interne depuis.

Pour rappel, Virtuos est spécialisé dans les portages, les remakes et les remasters, il a récemment travaillé sur Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition et Age of Mythology: Retold, il épaule désormais Konami sur Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Il a également planché sur les franchises Call of Duty, Battlefield, Uncharted, Horizon, Final Fantasy, Star Wars Jedi, BioShock, Tomb Raider ou encore Dark Souls, autant dire que le C.V. est de qualité et les fans adoreraient retrouver Cyrodiil grâce à Virtuos.

