RUMEUR sur The Elder Scrolls IV: Oblivion, un remake en préparation chez Virtuos Games Paris

Sorti en 2006 sur PC et Xbox 360 puis l'année suivante sur PlayStation 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion est un jeu de rôle occidental culte développé par Bethesda Softworks, bien qu'un peu oublié après le succès mondial de sa suite, The Elder Scrolls V: Skyrim, et ses multiples portages.

Mais The Elder Scrolls IV: Oblivion pourrait revenir sur le devant de la scène... grâce à un remake, ou un remaster. Comme le rapporte Xfire, un internaute de Reddit a publié récemment un long message pour évoquer plusieurs projets de Virtuos Games Paris, studio dans lequel il aurait travaillé. Un message supprimé depuis, mais les modérateurs de Reddit ont pu vérifier et confirmer les dires de l'internaute, de quoi prendre ce leak au sérieux.

Virtuos Games Paris développerait le projet Altar, qui serait un « remaster/remake d'Oblivion », utilisant le moteur de jeu moderne Unreal Engine 5 pour les graphismes, mais le vieux code original du titre pour tout ce qui est gameplay ou moteur physique. Un projet qui devrait sortir en fin d'année 2024 ou début 2025 selon les ambitions du développeur (et de l'éditeur, Bethesda), principalement conçu par Virtuos Games Paris avec l'aide de Black Shamrock pour la partie artistique.

L'internaute évoque également les autres projets du studio, notamment Cobra qui est un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, déjà officialisé par Konami, une extension pour New World, le MMORPG d'Amazon Games, Omnious qui serait un jeu d'escalade narratif en tout début de production, et Massive, un ambitieux AAA qui mélangerait Monster Hunter et Shadow of the Colossus avec de gigantesques boss à affronter en coopération dans un monde post-apocalyptique. Le gameplay serait très dynamique, avec des double sauts, des chopes, de grands sauts et des esquives, demandant de gérer sa jauge d'endurance pendant le combat.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes tant que les éditeurs n'ont pas officialisé ces projets, mais en attendant des informations sur The Elder Scrolls VI, un remake ou remaster de The Elder Scrolls IV: Oblivion devrait ravir les fans de jeux de rôle occidentaux. Si vous n'avez jamais fait ce titre culte, il est vendu 13,49 € sur Gamesplanet en GOTY Edition.