Tokyo Game Show 2023 : Capcom fait le point sur son line-up et annonce une présentation en ligne

L'effervescence de la période du Tokyo Game Show 2023 se fait sentir avec de nombreuses présentations prévues par les éditeurs. Capcom ne fera pas exception et diffusera le jeudi 21 septembre à 16h00 un programme spécial en ligne pour partager de nouvelles informations autour de ses jeux. Et à ce sujet, l'éditeur fait également le point sur le line-up et ce que nous pouvons attendre en termes d'annonces.

Voici tout d'abord la liste des jeux confirmés pour la présentation préenregistrée :

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy - Apprenez-en plus sur cette collection de titres prévue pour le début de l'année 2024.

- Apprenez-en plus sur cette collection de titres prévue pour le début de l'année 2024. Street Fighter 6 - Venez découvrir des détails sur le nouveau personnage qui rejoindra le jeu à l'automne 2023, A.K.I.

- Venez découvrir des détails sur le nouveau personnage qui rejoindra le jeu à l'automne 2023, A.K.I. Exoprimal - Exocombattants, ne manquez pas les annonces sur la mise à jour 2, prévue pour octobre 2023 !

- Exocombattants, ne manquez pas les annonces sur la mise à jour 2, prévue pour octobre 2023 ! Dragon's Dogma 2 - Le directeur Hideaki Itsuno vous présentera la dernière vidéo de gameplay et parlera du jeu.

C'est évidemment ce dernier qui retient surtout notre attention, l'Action-RPG s'étant très peu montré jusqu'à présent. Sur le salon japonais, il y aura aussi comme prévu Resident Evil 4 avec son mode VR à destination du PlayStation VR 2 et Monster Hunter Now qui vient justement d'être lancé sur iOS et Android. Un stand de tir Resident Evil avec des répliques d'armes airsoft du fabricant Tokyo Marui sera également là pour divertir le public.

Croisons les doigts pour que des surprises soient également au programme, même si l'éditeur s'en tient généralement à ce qu'il a annoncé. Un nouvel aperçu du mystérieux Kunitsu-Gami: Path of the Goddess serait raccord avec le salon japonais. Quant à Pragmata, il ne vaut mieux rien espérer suite à son dernier report.

Vous pouvez vous procurer Street Fighter 6 à partir de 51,28 € sur Amazon.