Monster Hunter Now dévoile sa date de sortie, ainsi que ses armes et créatures disponibles au lancement

Malgré les déboires de Niantic, qui a annoncé le licenciement de 230 employés, le développeur va prochainement lancer un nouveau jeu en réalité augmentée s'inspirant de Pokémon GO, cette fois basé sur les monstres de Capcom. Ce Monster Hunter Now avait été dévoilé en avril et vient d'avoir droit à un showcase, qui nous a permis de découvrir sa date de sortie, les créatures que nous pourrons y capturer et les armes de notre chasseur. Bref, les bases de l'expérience.

Monster Hunter Now sera donc lancé sur iOS et Android le 14 septembre, évidemment en free-to-play, avec des pré-enregistrements ouverts dès maintenant sur l'App Store et Google Play, permettant de débloquer des bonus en fonction du nombre de joueurs qui montreront de l'intérêt pour le jeu. À noter que les balles de peinture servent à marquer les créatures croisées pour les chasser ensuite chez nous, le maquillage permet de modifier l'apparence de notre avatar et le galet offre davantage d'accès aux monstres et points de collecte. Quant à la médaille, il s'agit juste d'une récompense commémorative.

500 000 personnes : Potion x10 et Paintball x3.

1 000 000 : Médaille de fondateur et galet d'errance x3.

2 000 000 : Maquillage spécial de précommande x2 et extension de boîte d'objets de 500 emplacements.

3 000 000 : Maquillage spécial de précommande x2 et Ticket de récompense double x3.

5 000 000 : 10 000 Zenny et une NOUVELLE extension de la boîte d'objets de 500 emplacements !

Du côté de l'équipement, nous pourrons manier un Arc, une Arbalète légère, le combo Épée et bouclier, une Épée longue, une Grande épée ou un Marteau, avec des possibilités d'amélioration. Quant aux monstres, voici la liste de ceux confirmés :

Grand Jagras

Kulu-Ya-Ku

Pukei-Pukei

Barroth

Grand Girros

Tobi Kadachi

Jyuratodus

Paolumu

Anjanath

Rathian

Legiana

Rathalos

Diablos

