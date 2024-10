Phasmophobia est un carton sur consoles et dépasse un gros pallier de ventes

Kinetic Games a lancé le 29 octobre dernier la version pour consoles de salon de Phasmophobia, son jeu d'horreur coopératif. Le titre est désormais jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec une version en réalité virtuelle pour le PSVR 2 de la console de Sony. Les joueurs ont dû faire preuve de patience, le titre a été lancé à l'origine en 2020 sur PC !

Mais, même avec quatre ans de retard, ce portage cartonne. Kinetic Games annonce aujourd'hui que Phasmophobia s'est écoulé à plus de 250 000 copies sur PS5 et Xbox Series X|S, permettant au titre de dépasser les 20 millions de ventes sur toutes les plateformes. Daniel Knight, directeur général et développeur principal du jeu, déclare :

Nous sommes absolument ravis de voir Phasmophobia franchir cette étape incroyable de plus de 20 millions d'exemplaires vendus. Le voyage a été tout simplement incroyable, et c'est en grande partie grâce à notre communauté de joueurs dévoués qui continuent de partager leur passion pour le jeu. Nous sommes ravis de développer l'expérience Phasmophobia et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve.

Kinetic Games rappelle au passage que l'évènement communautaire gratuit, Crimson Eye, est disponible jusqu'au 13 novembre prochain. Phasmophobia est vendu uniquement au format numérique, vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.