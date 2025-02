Phasmophobia : une grosse fonctionnalité enfin rajoutée sur consoles

Disponible depuis 2020 sur PC, Phasmophobia a enfin débarqué sur consoles de salon en octobre dernier, pile pour Halloween. Le jeu a été un vrai succès sur ces nouvelles plateformes, avec plus de deux millions d'exemplaires vendus sur PS5, Xbox Series X|S et PSVR 2 au début du mois. Pourtant, il manquait une fonctionnalité majeure à ces versions.

Kinetic Games vient de mettre à jour son jeu d'horreur coopératif et annonce que Phasmophobia est désormais jouable avec la reconnaissance vocale (VOSK Voice Recognition). Les joueurs peuvent ainsi parler dans leur microphone pour appeler les fantômes par leur nom, communiquer avec l'esprit via la Spirit Box ou encore utiliser la planche de Ouija avec leur voix. Sept langues sont reconnues, à savoir l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le portugais brésilien et le japonais.

Les développeurs ont récemment dévoilé la roadmap de 2025 pour Phasmophobia, avec les Chroniques qui vont améliorer la façon d'enregistrer des preuves, une carte améliorée, des changements sur d'autres maps, des évènements saisonniers et même de grosses améliorations (modèle, animations) pour le personnage jouable. Enfin, une version 2.0 devrait voir le jour en 2026, mais il faudra patienter pour découvrir son contenu.

Phasmophobia est disponible uniquement au format numérique, vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon et Fnac.