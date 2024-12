Phasmophobia : un gros palier de ventes franchi sur consoles

Juste avant Halloween, Kinetic Games a enfin lancé la version pour consoles de Phasmophobia, son jeu d'horreur coopératif de chasse aux esprits. Un titre lancé à l'origine sur PC en 2020 et qui est désormais également disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PSVR 2, en Early Access à chaque fois.

Juste après le lancement sur consoles, le développeur indépendant avait annoncé que Phasmophobia s'était écoulé à plus de 250 000 exemplaires sur ces nouvelles plateformes, permettant au jeu de dépasser les 20 millions de ventes au total. 35 jours plus tard, Kinetic Games est de retour et dévoile que Phasmophobia compte maintenant plus d'un million de copies vendues sur PS5, Xbox Series X|S et PSVR 2. Au total, le titre cumule plus de 22 millions de ventes sur toutes les plateformes. Daniel Knight, PDG et développeur en chef de Kinetic Games, déclare :

Cette réussite incroyable est entièrement due à notre merveilleuse communauté. L'équipe de Kinetic Games ne pourrait être plus heureuse, franchir ce cap est le plus beau cadeau de Noël que nous aurions pu souhaiter.

Phasmophobia est disponible uniquement au format dématérialisé contre 19,50 €, vous pouvez l'acheter via des cartes PSN vendues sur Amazon, Cdiscount et Fnac.