Octopath Traveler II : une démo Prologue annoncée, accompagnée d'une bande-annonce riche en détails

En septembre dernier, Square Enix dévoilait Octopath Traveler II, une suite spirituelle au jeu de rôle de 2018 dans le sens où elle nous fera à nouveau découvrir les histoires de huit personnages bien distincts, mais dans un contexte tout autre, sans lien apparent entre les deux aventures. Et cette fois, le jeu sort également sur les consoles de salon de Sony en plus de la Switch et les PC. Les principales nouveautés avaient alors été citées et l'identité des protagonistes introduite. Lors du Nintendo Direct de cette nuit, une annonce a été faite, qui n'est pas étonnante compte tenu du passé récent de Square Enix et un long trailer a été diffusé pour l'occasion.

En effet, l'éditeur propose une démo d'Octopath Traveler II sur l'eShop de la Switch, le PlayStation Store des PS5 et PS4, ainsi que sur Steam pour les PC. Ce Prologue est assez copieux, augurant d'une bonne durée de vie globale, puisque nous pouvons choisir l'un des huit protagonistes et passer trois heures à découvrir le début de son aventure, la sauvegarde pouvant ensuite être transférée dans la version commerciale qui sera disponible le 24 février.

Si cette expérience en « HD-2D » vous fait de l'œil, c'est donc un bon moyen de savoir si elle vous plaira. Vous pouvez par ailleurs précommander le jeu sur Amazon à partir de 57,49 €.