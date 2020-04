Call of Duty: Warzone, Infinity Ward veut des évènements dignes du trou noir de Fortnite

Call of Duty: Warzone et ses 50 millions de joueurs sont déjà installés dans le paysage vidéoludique, mais cela ne fait pourtant qu'un bon mois que le Battle Royale est jouable. Infinity Ward n'en est donc qu'au début de l'aventure : il a encore plein de ressources pour divertir la communauté, et pas qu'avec de simples modes additionnels.

Dans un entretien avec Taylor Kurosaki, directeur narratif sur Call of Duty: Modern Warfare, VentureBeat l'a notamment interrogé sur sa vision de l'histoire de l'expérience multijoueur et de ses saisons. Et au terme de l'interview, le journaliste lui a demandé s'il avait déjà en tête des évènements scriptés pour Call of Duty: Warzone, comme ce qu'a pu faire Fortnite par le passé.

Call of Duty: Modern Warfare 69,9 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 69,9€. Il y a des choses que vous pourriez faire avec l'univers. Je pense à des choses que Fortnite a faites, comme l'éclipse (le trou noir) qu'ils ont eue pendant quelques jours. Kurosaki : C'est exactement le genre de chose sur lequel nous travaillons, que nous avons planifié. Encore une fois, tout va s'intégrer dans cette macro que nous avons établie dans Modern Warfare et que nous avons poursuivie dans Warzone. Si vous savez qui sont les joueurs de Modern Warfare, tout cela aura du sens et tout sera ressenti comme approprié pour l'univers.

Au moins, c'est clair : oui, il y aura de gros évènements ponctuels pour Call of Duty: Warzone, en plus de ses saisons régulières. Entre les concerts et l'arrêt temporaire des parties, Fortnite a déjà mis la barre haut, alors le Battle Royale d'Activision aura fort à faire pour se montrer aussi inventif et attrayant pour sa communauté.

Lire aussi : Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, l'Opérateur Ronin, des skins légendaires et plus pour cette semaine