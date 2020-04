Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, l'Opérateur Ronin, des skins légendaires et plus pour cette semaine

Call of Duty: Modern Warfare et Warzone se sont renouvelé la semaine passée, notamment avec l'introduction d'un mode Scopes and Scatter Guns (Lunettes en Pagaille) dans le Battle Royale. La déclinaison Pillage a d'ailleurs pu profiter de Duos en avant-première ce week-end, en parallèle de journées Double XP.

Ils disparaissent aussi sec, car Infinity Ward nous propose du très classique dans Call of Duty: Warzone ces prochains jours, avec du Solo, Trio et Quator en Battle Royale et du Pillage en Trio. La grande nouveauté, qui concerne aussi l'expérience payante, c'est l'arrivée d'un nouvel Opérateur promis avec la Saison 3, Ronin, qui peut désormais être acheté dans la boutique.



Deux bundles peuvent d'ailleurs être payés au même endroit pour obtenir des éléments rares : Fool’s Gold II est livré avec la skin légendaire Deep Pockets pour le fusil d'assaut Oden, ainsi qu'une parure épique Bankroll, un emblème, une carte de visite et un spray, tandis que Toxic Ooze débloque la skin légendaire Sludge pour le FN Scar 17, une apparence de SMG épique et aussi un emblème, une carte de visite et un spray. Les festivités vont plus loin dans le Multijoueur de Modern Warfare avec le retour du mode Cranked, une playlist Cabin Fever avec des matchs à mort par équipe et des missions à objectifs sur Rust, Shipment, Shoot House, Hideout et Hackney Yard, et des tournois en Escarmouche avec seize équipes de trois en entrée.

Enfin, pour tout le monde, du 24 avril à 19h00 jusqu'au 27 avril à la même heure, il sera possible de sauter des niveaux du Battle Pass pour seulement 100 CP.