Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, un mode Scopes and Scatter Guns et du double XP cette semaine

La Saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone bat son plein depuis une semaine, et vient d'avoir droit à une première vague de nouveautés. Dans Call of Duty: Modern Warfare, le mode temporaire Drop Zone est de retour, aux côtés d'une playlist Moshpit avec Talsik Backlot, Aniyah Incursion et Hovec Sawmill en MME ou défis avec des objectifs.

Dans Call of Duty: Warzone, une variante des Trios est accessible pendant quelque temps : Scopes and Scatter Guns. Cette déclinaison du Battle Royale conserve la dynamique des parties classiques, mais avec exclusivement des fusils à pompe et des fusils à lunette, pour moins d'affrontements à portée moyenne.

Ceux qui veulent remplir leur collection d'éléments de personnalisation peuvent s'offrir deux bundles, Twin Dragons et Cleanup Crew, dont le contenu est résumé en images.

Dernière information, et non des moindres : un week-end Double XP est organisé du 17 avril à 19h au 20 avril à la même heure, avec la possibilité de gagner deux fois plus d'expérience et d'expérience d'armes en Multijoueur, Opérations Spéciales et Warzone. Voilà qui devrait donner un petit coup de boost à votre progression dans la Saison 3.

