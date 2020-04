Fortnite : dates et heures du concert, morceau exclusif, skin et planeur gratuit, Travis Scott va mettre le feu au Battle Royale

Finalement, il faudra attendre un peu pour le concert virtuel de Travis Scott dans Fortnite. Le rendez-vous de 18h00 donné par Epic Games était seulement pour nous présenter les festivités à venir cette semaine.

Le studio et le rappeur se sont alliés pour un show exclusif appelé Fortnite et Travis Scott Présentent : Astronomical, une série de cinq représentations entre vendredi 24 et dimanche 26 avril. Seulement deux seront visibles depuis l'Europe : l'une à 16h00 vendredi, l'autre dans la nuit de samedi à dimanche à 00h00. À cette occasion, en plus d'un spectacle son et lumière, vous aurez la chance d'entendre le morceau inédit Astronomical et d'obtenir gratuitement le planeur Cyclone Astroworld et deux écrans de chargement, débloqué en assistant à un concert. Dès la mise à jour 12.41 du 21 avril, plusieurs défis permettront eux d'obtenir d'autres éléments rappelant l'univers de Travis Scott, et sa skin pourra être achetée via la boutique dans la catégorie Série Icônes.

Du 24 au 26 avril, envolez-vous pour un voyage musical hors du commun avec Travis Scott, comprenant la première mondiale d'un tout nouveau morceau. Astronomical est une expérience venue d'ailleurs, inspirée par les créations de Cactus Jack, intégralement et exclusivement conçue pour Fortnite. Pour que tout le monde puisse avoir la chance de goûter à l'expérience Astronomical, nous allons proposer plusieurs dates adaptées aux différentes régions du monde. Vous pourrez choisir l'horaire qui vous arrange le plus et même assister à une seconde représentation avec vos amis si jamais ils n'avaient pas pu être présents la première fois. Voici le calendrier précis. N'oubliez pas : l'ouverture des portes aura lieu 30 minutes avant le spectacle, alors connectez-vous dès que possible pour réserver votre place ! 23 avril – Amérique du Nord et du Sud - 7PM EDT (1h00 le 24 avril en France)

24 avril – Europe & Moyen-Orient - 10AM EDT (16h00 en France)

25 avril - Asie & Océanie - 12AM EDT (6h00 en France)

25 avril - Europe & Moyen-Orient - 11AM EDT (17h00 en France)

25 avril - Amérique du Nord et du Sud - 6PM EDT (minuit en France) Nous avons également le plaisir de vous annoncer que Travis Scott sera la prochaine star à rejoindre notre série Icônes. Vous pourrez obtenir ses tenues, ses emotes et plus encore dès le 21 avril. De plus, si vous participez à n'importe laquelle des représentations d'Astronomical, vous recevrez gratuitement le planeur Cyclone Astroworld et deux écrans de chargement ! À partir du 21 avril, vous pourrez même déverrouiller encore plus d'objets gratuits en accomplissant les défis Astronomical. Pour vous aider à vous préparer à cet évènement, voici quelques indications : Vous découvrez Fortnite ? Vous pouvez télécharger Fortnite gratuitement et y jouer sur iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One Nintendo Switch, PC et Mac.

Téléchargez la dernière mise à jour. La mise à jour 12.41 sera disponible le 21 avril. Pensez à la télécharger dès que possible afin d'être totalement prêt pour l'évènement Fortnite et Travis Scott.

Connectez-vous dès que possible ! L'ouverture des portes aura lieu 30 minutes avant chaque spectacle, alors connectez-vous tout de suite pour réserver votre place. Notre objectif est d'accueillir le plus de personnes possible, mais si la capacité d'accès est atteinte, nous vous inviterons à nous rejoindre au cours des autres représentations.

Vous voulez créer du contenu ? Consultez notre guide de créateur de contenu pour l'évènement.

Une autre, une autre ! Les dates de la tournée Astronomical ne sont pas limitées à une région donnée. En revanche, nous avons choisi des horaires qui permettent à chaque région du monde d'y assister à un moment approprié. Au plaisir de vous retrouver pour le grand spectacle !