Call of Duty: Warzone, 70 000 tricheurs bannis, Infinity Ward applique une « tolérance zéro »

Call of Duty: Warzone attire les joueurs sur ordinateurs et consoles de salon, ils sont déjà plus de 50 millions à avoir essayé le titre d'Activision depuis son lancement le mois dernier, mais le développeur Infinity Ward doit faire face aux tricheurs, légions sur des jeux multijoueurs, et notamment sur les Battle Royale.

Le studio a déjà banni de nombreux tricheurs, et il a annoncé hier soir qu'au total, ce sont 70 000 joueurs qui ont été bannis de Call of Duty: Warzone. Infinity Ward explique qu'il effectue régulièrement des mises à jour concernant la sécurité de son jeu, et continue d'améliorer son système de signalement in-game. Mais surtout, les développeurs affirment qu'ils « surveillent » les joueurs et qu'ils ont une « tolérance zéro » pour les tricheurs. De quoi dissuader les quelques récalcitrants ?

Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

