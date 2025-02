Tony Hawk's Pro Skater : un rendez-vous teasé dans Call of Duty: Black Ops 6, c'est pour bientôt

Activision a lancé hier la Saison 2 Rechargée de Call of Duty: Black Ops 6 (que nous détaillerons plus bas). La mise à jour introduit la carte Grind, déjà vue dans CoD: BO II et qui propose des affrontements dans un skate park. Mais, dans un coin de la map, une boutique affiche un écran très équivoque, partagé par CharlieIntel :

Activision nous donne rendez-vous le 4 mars 2025 pour une annonce qui concerne sans aucun doute la franchise Tony Hawk's Pro Skater. Pour rappel, le sportif lui-même avait annoncé travailler avec l'éditeur sur un nouveau jeu à l'occasion des 25 ans de la licence, Vicarious Visions comptait même faire un Tony Hawk's Pro Skater 3+4, avant de fusionner avec Blizzard. Tout récemment, c'est le skater Tyshawn Jones qui affirmait être présent dans le prochain jeu de la franchise. En réponse au tweet de CharlieIntel, Tony Hawk et Xbox ont réagi avec un émoji « Yeux », quelque chose se prépare, rendez-vous dans deux semaines pour l'officialisation.

Concernant la Saison 2 Rechargée de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone, les joueurs peuvent découvrir une collaboration avec les Tortues Ninja, deux cartes multijoueur, six nouvelles armes ainsi que le mode dirigé pour The Tomb, voici tout ce qu'il faut savoir :

MULTIJOUEUR : Deux nouvelles cartes : Prenez l'air et affrontez vos ennemis sur Grind, une variante spéciale du skatepark préféré des fans, ou bien prenez part à des combats rapprochés dans un train à grande vitesse sur la carte Bullet.

: Prenez l'air et affrontez vos ennemis sur Grind, une variante spéciale du skatepark préféré des fans, ou bien prenez part à des combats rapprochés dans un train à grande vitesse sur la carte Bullet. Moshpit TMNT : Découvrez un Moshpit radicalement nouveau et limité dans le temps : les Tortues Ninja apportent leurs capacités de combat d'élite au mode multijoueur.

Nouveaux équippements : Marquez votre prochaine cible à éliminer avec l'atout Instinct de chasseur et soyez prêt à faire face à toutes les menaces aériennes grâce au nouveau Joker Tapette à mouche.

ZOMBIES : Cowabunga Cranked : Bottez les fesses des morts-vivants et ne vous relâchez pas pendant que le chronomètre continue de tourner dans ce nouveau mode limité dans le temps TMNT Zombies LTM, qui met les joueurs au défi d'abattre une cible après l'autre pour vaincre le chrono et rester en vie. The Tomb - Mode dirigé : Le mode dirigé arrive pour The Tomb, offrant aux joueurs des conseils supplémentaires et des limitations de nombre de tours lorsqu'ils s'attaquent à la quête principale. WARZONE : Saison 2 Rechargée : Nous continuons à donner la priorité à l'optimisation du gameplay, à l'amélioration de la qualité de vie.

: Nous continuons à donner la priorité à l'optimisation du gameplay, à l'amélioration de la qualité de vie. Nouvel atout : Restez discret et continuez à vous déplacer grâce au nouvel atout Profil bas, qui améliore votre vitesse de déplacement lorsque vous êtes accroupi, à plat ventre ou à terre.

Un nouveau Passe d'évènement est également disponible, avec des récompenses gratuites et premiums. Call of Duty: Black Ops 6 est vendu 62,99 € sur Cdiscount et Fnac.