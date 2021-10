Final Fantasy VII: Remake, au tour de Tifa en robe d'être déclinée dans les gammes Static Arts et Play Arts Kai

Le compte en banque des fans de Final Fantasy VII Remake n'est pas près d'être épargné par Square Enix. La semaine dernière, nous vous présentions ainsi deux versions d'une somptueuse figurine d'Aerith en robe telle qu'elle apparaît lors du passage à Wall Market, déclinée dans les gammes Play Arts Kai et Static Arts. Avec un tel matériel à sa disposition, l'éditeur n'allait évidemment pas s'arrêter là et dévoile à présent tout autant de beaux joujoux mettant en scène Tifa Lockhart.

C'est élégamment vêtue de sa robe bleue que nous retrouvons Tifa, avec pour commencer une Play Arts mesurant 25 cm de haut pour 6,7 cm de large et 5 cm de profondeur, pour un poids de 196 g. Sa sortie est prévue pour le mois de septembre 2022 au prix de 141,99 €. Et à ce tarif, la boîte contient également un deuxième visage, une coiffure additionnelle amovible et plusieurs paires de mains. Mais si vous préférez ne pas voir d'articulations, la Static Arts coûtant elle 171,99 € devrait vous plaire, surtout qu'elle sortira à la même période. Nous la retrouvons buste vers l'avant et mains dans le dos pour un rendu vraiment distingué. Ses dimensions sont assez similaires en prenant en compte le socle (24,9 cm de haut, 10,3 cm de large et 10,3 cm de profondeur pour un poids de 196 g). D'autres photos sont à admirer en page suivante.

Pour voir Tifa, Aerith et les autres personnages du jeu en action, Final Fantasy VII Remake Intergrade est toujours disponible sur Amazon au prix de 53,72 €.

Lire aussi : TEST de Final Fantasy VII Remake Intergrade : une version PS5 bien plus éclatante ?