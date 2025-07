SteamOS ridiculise Windows 11 sur les consoles portables

La guerre des consoles portables... et des systèmes d'exploitation





Si la guerre des consoles portables à lieu, Nintendo n'en prend pas part. Le constructeur japonais cartonne avec sa Switch 2, une console hybride avec des jeux exclusifs, mais les joueurs craquent depuis quelques années maintenant pour des PC portables taillés pour le jeu en mode nomade. Valve a ses Steam Deck, ASUS ses ROG Ally, Lenovo ses Legion Go et MSI ses Claw. Les tarifs sont un peu élevés, les machines sont puissantes, chacune avec des avantages et des inconvénients. Mais quand il s'agit de faire tourner des jeux, le Steam Deck a un énorme point fort : son système d'exploitation SteamOS, basé sur Linux.

SteamOS vs Windows 11, qui est le meilleur ?





Ars Technica s'est penché sur les OS de ces consoles portables. Depuis quelques semaines, Valve permet aux constructeurs tiers d'intégrer SteamOS dans leurs machines, c'est ce qu'a fait Lenovo avec sa Legion Go S. Ars Technica a ainsi lancé plusieurs benchmarks sur la Lenovo Legion Go S sous SteamOS, puis a fait de même après avoir installé Windows 11. Le résultat est sans appel : les jeux tournent bien mieux sous SteamOS.

Avec les options graphiques réglées en Haut et la résolution fixée en 1920x1200, Returnal tourne à 33 fps en moyenne sous SteamOS et chute à 18 fps sous Windows 11 avec les pilotes de Lenovo. En installant les drivers d'ASUS, le framerate remonte quand même un peu, à 24 fps, mais nous sommes loin des performances obtenues avec le système d'exploitation de Valve. D'autres jeux ont été testés, comme Borderlands 3, Cyberpunk 2077 et DOOM: The Dark Ages (qui ne se lance pas avec les pilotes de Lenovo), le résultat est le même. Idem en abaissant la résolution à 1280x800 et les graphismes en Bas, sauf pour Borderlands 3, qui obtient une moyenne de fps similaire.

Windows 11, un OS lourd et encombrant





Comme le souligne Ars Technica, ces résultats sont assez étonnants, car SteamOS doit passer par Proton pour faire tourner des jeux conçus pour Windows. Mais Valve a tellement optimisé son système d'exploitation qu'il est meilleur que Windows 11 pour jouer sur une console portable. L'OS de Microsoft est en effet bourré de fonctionnalités et outils qui ne sont pas nécessaires pour jouer, mais qui encombrent le système et réduisent les performances.

Ars Technica rappelle quand même que certains jeux ne sont pas jouables sous SteamOS, car incompatibles pour diverses raisons. La plupart des jeux PC sont pensés pour être joués sous Windows 11, le statut Compatible Steam Deck étant généralement un bonus et non la norme. Cependant, la Lenovo Legion Go S est vendue moins cher sous SteamOS que sous Windows 11, de quoi faire pencher la balance au moment de l'achat !

Bientôt un OS Windows adapté pour le jeu ?





La tendance pourrait quand même s'inverser à l'avenir. Microsoft est conscient que Windows 11 n'est pas du tout adapté aux consoles portables. Jason Ronald, vice-président des appareils et de l'écosystème Xbox, affirmait vouloir combiner le meilleur de Xbox et de Windows, en améliorant l'OS actuel et non en développement un nouveau système à part. À l'origine, cet OS devait servir à la console portable de Microsoft, un projet finalement abandonné : c'est ASUS qui va concevoir des ROG Ally Xbox.

La Lenovo Legion Go S, sous Windows 11, est disponible à partir de 569,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

