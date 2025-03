Cronos: The New Dawn dévoile un peu plus son gameplay, inspiré de Dark Souls

Juste après avoir sorti Silent Hill 2 Remake en fin d'année dernière, Bloober Team dévoilait Cronos: The New Dawn, un jeu d'horreur, d'action et de science-fiction bien différent. Un titre qui mélangera le brutalisme de l'Europe de l'Est et le rétrofuturisme en nous replongeant dans la Pologne des années 80 aux côtés du Voyageur, explorant les failles temporelles.

À l'occasion du récent Future Games Show, Bloober Team a dévoilé une nouvelle vidéo de Cronos: The New Dawn, à découvrir ci-dessus. Jacek Zięba et Wojciech Piejko, les deux directeurs du jeu, partagent quelques informations sur l'origine de ce projet, son personnage principal et son univers. Sans surprise, le titre est fortement inspiré de The Thing de John Carpenter, mais également de la série Dark sur Netflix et bien évidemment des jeux vidéo Dead Space. Plus surprenant, Bloober Team est allé piocher quelques idées dans les Dark Souls de FromSoftware, pour une expérience avec un peu plus de défi que ses précédentes productions.

Les Voyageurs, car il y en a plusieurs dans cet univers, sont quant à eux envoyé dans le passé pour sauver des humains qui n'ont pas survécu à l'apocalypse. Des « plongeurs dans le temps », d'où leur combinaison ressemblant à un scaphandre. La fin du monde a eu lieu ici dans les années 80, mais des failles persistent pour permettre aux Voyageurs de retourner dans le passé. Ils devront face aux Orphelins, des créatures qui ont été abandonnées par l'humanité et inspirées par le genre du body horror.

Bloober Team s'adonne enfin à une séance de questions/réponses, dévoilant qu'il y aura des échelles, des murs de chair, peut-être des extraterrestres, des combats de mêlée, un lance-flamme, sans doute des boss et des démembrements (mais pas comme dans Dead Space). Cronos: The New Dawn sortira en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez acheter Silent Hill 2 Remake à partir de 49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.