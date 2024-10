Cronos: The New Dawn, Bloober Team n'a pas le temps de souffler et dévoile son prochain survival-horror teinté de SF

Bloober Team vient tout juste d'accoucher du remake de Silent Hill 2, qui est déjà un succès commercial, que son prochain jeu commence déjà à faire parler de lui. Les développeurs polonais sont en effet fort occupé depuis un moment avec leur Project C, qui sera évidemment un survival-horror et vient d'être dévoilé par l'intermédiaire d'une bien étrange bande-annonce à l'occasion du Xbox Partner Preview de ce jeudi. Il se nomme Cronos: The New Dawn et ne sera pas réservé à l'écosystème de Microsoft puisqu'il est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Microsoft Store) en 2025.

Cette fois, Bloober Team s'est également attaqué à la science-fiction et plus précisément au voyage dans le temps, une thématique aussi intéressante que risquée. L'intrigue de Cronos: The New Dawn se déroulera dans un futur post-apocalyptique... et dans la Pologne des années 80. Nous y incarnerons un agent faisant partie du Collectif, qui a pour mission d'extraire du passé des personnes n'ayant pas survécu à l'apocalypse. Sauf qu'il faudra arpenter les terres mortelles de ce sombre avenir, remplies d'abominations. Un joyeux programme qui fait déjà envie !

Vous trouverez ci-dessous la description présente sur Steam et quelques visuels.

Cronos: The New Dawn, qui se déroule dans un monde sombre dans lequel le brutalisme de l'Europe de l'Est se mêle à la technologie rétrofuturiste, présente une histoire captivante qui oscille entre le passé et le futur. Dans le passé, vous assisterez à un monde en proie au Changement, un évènement cataclysmique qui a irrémédiablement altéré l'humanité. En parallèle, dans les terres désolées du futur, chaque instant est une lutte pour survivre contre les dangereuses abominations qui mettront à rude épreuve à la fois vos réflexes et votre esprit critique. Vous incarnez un Voyageur opérant en tant qu'agent pour l'énigmatique Collectif, chargé de parcourir les terres désolées du futur en quête de failles temporelles spécifiques qui vous transporteront directement dans la Pologne des années 80. Moissonneuse d'Âmes - Votre mission consiste à localiser des individus importants du passé qui ont péri dans l'apocalypse qui a suivi. À l'aide de votre toute-puissante Moissonneuse, vous pouvez extraire leur Essence afin qu'ils puissent vous accompagner dans le futur.

- Votre mission consiste à localiser des individus importants du passé qui ont péri dans l'apocalypse qui a suivi. À l'aide de votre toute-puissante Moissonneuse, vous pouvez extraire leur Essence afin qu'ils puissent vous accompagner dans le futur. Planifiez chaque action - Dans un monde désolé où le danger est omniprésent, votre survie dépend de votre faculté à élaborer des stratégies et à anticiper. Les ennemis auxquels vous ferez face sont des créatures cauchemardesques, issues des vestiges de l'humanité, et leur éradication nécessitera le plein usage de votre arsenal. Au cours du combat, une prise de décision rapide peut faire la différence entre la vie et la mort.

Par ailleurs, le PDG de Bloober Team, Piotr Babieno, a pris la parole :

Suite au succès de SILENT HILL 2, nous sommes fiers de présenter Cronos, une nouvelle IP créée par Bloober Team. Notre engagement à redéfinir l'horreur se poursuit avec ce survival-horror, qui représente une progression naturelle de notre vision créative et de la stratégie de notre studio. En fusionnant l'atmosphère étrange de l'horreur avec le potentiel illimité de la science-fiction, Cronos offrira une expérience de survie inédite. Nous avons hâte de la partager avec le monde entier en 2025.

En attendant d'en découvrir davantage au sujet de Cronos: The New Dawn, vous pouvez acheter Silent Hill 2 au prix de 51,99 € à la Fnac ou 55,99 € chez Gamesplanet.