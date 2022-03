Silent Hill : Konami redépose la marque, bientôt un jeu en VR ?

Alors que le directeur du premier Silent Hill développe actuellement Slitterhead, les fans attendent avec impatience un nouvel opus. Plusieurs rumeurs donnent régulièrement de l'espoir, mais à part proposer des produits dérivés sur sa boutique officielle, Konami n'a rien annoncé officiellement. Pire, il a même perdu le contrôle du site SilentHill.com...

Mais visiblement, le studio japonais ne lâche rien. Comme le rapporte Rely on Horror, Konami a déposé plusieurs marques au Japon, dont Silent Hill. Et le dépôt légal fait mention de casques de réalité virtuelle. Avec l'énorme popularité de Resident Evil 7: Biohazard et d'autres survival-horror en VR, il y a de quoi nourrir des fantasmes, mais il est également bon de rappeler qu'au pays du Soleil-Levant, les bornes de réalité virtuelle sont légion dans des salles d'arcade de plus en plus dédiée à la VR. Alors, Konami va-t-il suivre ce chemin et proposer une expérience Silent Hill uniquement pour les salles de réalité virtuelle japonaises, ou a-t-il des ambitions plus grandes ? Mystère et boule de gomme.

Vous l'aurez compris, il n'y a encore rien de bien fou à se mettre sous la dent concernant le retour de la franchise. Vous pouvez vous rabattre sur Silent Hill 4: The Room à 9,99 € sur GOG.com.