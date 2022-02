INSOLITE : Konami abandonne le site SilentHill.com, vite récupéré par un troll

Les fans ont fait une croix sur le retour de la franchise Silent Hill, même si des bruits de couloir laissent espérer à de nouveaux opus, notamment développés par des studios tiers. Quoi qu'il en soit, du côté de chez Konami, le studio japonais se contente de proposer des produits dérivés, et il vient surtout d'abandonner le site officiel de la licence.

Eh oui, SilentHill.com n'appartient plus à Konami, mais un plaisantin l'a vite récupéré. Le site est donc toujours actif et affiche un récent tweet de Masahiro Ito, designer des créatures des premiers volets de la franchise, qui déclarait « j'aurais souhaité ne pas avoir créé ce p***** de Pyramid Head ». Le monstre culte de la licence, intimement lié au personnage de James Sunderland dans Silent Hill 2, a été réutilisé à tort et à travers dans d'autres jeux et films de la saga, voire ailleurs, au grand détriment de l'artiste.

Blague à part, PC Gamer rappelle qu'en 2019, Konami avait déjà oublié de renouveler la propriété du site SilentHill.com, alors en vente pour 10 000 dollars, mais personne n'avait sauté sur l'occasion à l'époque. Cette fois, quelqu'un a été trop rapide pour le studio japonais, reste à savoir si Konami va racheter le nom de domaine pour l'utiliser ou le laisser à l'abandon.

Cela ne va clairement pas rassurer les fans, qui se contentent de rejouer aux anciens volets. Vous pouvez ainsi retrouver Silent Hill 4: The Room à 9,99 € sur GOG.com.

