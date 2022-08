Tokyo Game Show 2022 : Konami dévoile son line-up et planning de diffusion pour le salon japonais, un jeu mystère teasé

La gamescom 2022 passée, il est temps de se tourner vers le prochain gros salon vidéoludique, le Tokyo Game Show, qui aura lieu du 15 au 18 septembre. Forcément, les éditeurs locaux seront présents, à l'instar de Koei Tecmo qui mettra en avant Wo Long: Fallen Dynasty. Konami sera loin d'être en reste avec un line-up assez massif rien que pour ses propres jeux, sans compter qu'il fera la promotion de productions de divers partenaires bien connus.

De notre côté, nous retiendrons surtout la présence de Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!!, qui sortira sur Switch en fin d'année et sera jouable sur place en plus des autres titres de la licence, eFootball 2023 et Super Bomberman R 2. Yu-Gi-Oh! Cross Duel aura peut-être enfin droit à une véritable date de sortie, lui qui est apparu sur certains stores cet été sans prévenir et dont les préinscriptions sont ouvertes.

En plus de ça, un jeu non annoncé figure dans la liste et sera révélé sur scène le vendredi 16 septembre à 8h30 en France. En guise d'indice, nous savons que l'incontournable Yūki Kaji sera présent à cette occasion, en tant que représentant des fans de la licence en question, et sans doute qu'il prête sa voix à un personnage. Son CV étant long comme le bras, difficile d'être fixé, mais L'Attaque des Titans nous vient directement en tête puisqu'il est la voix d'Eren. Les dernières adaptations provenaient de Koei Tecmo, mais rien n'empêche Konami d'avoir raflé la mise. Si tel est le cas, espérons juste qu'il ne s'agisse pas juste d'un jeu mobile... Notons tout de même qu'il est aussi la voix de Meliodas dans Seven Deadly Sins en autre licence possible.

Jeux de Konami eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (PS4, Switch) - Sur scène, livestream

eFootball 2023 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, iOS, Android) - Sur scène, jouable

Hina Bita - Exposition

Jeu non annoncé - Sur scène

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - Sur scène, livestream

Shine Post: Be Your Idol! (iOS, Android) - Exposition, sur scène, livestream

Super Bomberman R 2 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - Sur scène, livestream, jouable

Yu-Gi-Oh! Cross Duel (iOS, Android) - Sur scène, livestream, jouable

Yu-Gi-Oh! Duel Links (iOS, Android) - Sur scène, livestream, jouable

Yu-Gi-Oh! Master Duel (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android) - Jouable

Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! (Switch) - Jouable Jeux des partenaires Chorus Worldwide A Space for the Unbound (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch) - Jouable

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch) - Jouable

Read Only Memories: NEURODIVER (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - Jouable Falcom The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- (PS5, PS4) - Sur scène, livestream, jouable ININ Games Osman (PS4, Switch) - Jouable

Ultimate Wonder Boy Collection (PS4, Switch) - Jouable Mebius Steel Empire (Switch) - Jouable

Yobarai Detective: Miasma Breaker (Switch) - Jouable Oizumi Amuzio Dawn of the Monsters (PS5, PS4, Switch) - Jouable

Edge of Eternity (PS5, PS4) - Jouable

Magicians Dead: Force of the Soul (PS4) - Jouable PiXEL Horgihugh and Friends + Fire Dragon Fist Master Xiao-Mei (Switch) - Jouable Rocket-Engine Trouble Witches Final! Episode 01: Daughters of Amalgam (PS4, Switch) - Jouable TeyonJapan Human Fall Flat (PS5, PS4) - Jouable

Vous pouvez également retrouver ci-dessous le planning de diffusion des lives.

Jeudi 15 septembre De 6h00 à 6h25 - Momotaro Dentetsu Special Stage - Une annonce spéciale sur scène pour Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! sous la forme d'une nouvelle initiative utilisant la licence, en présence du producteur senior Noriaki Okamura et de Shoto Hidekazu, Packunmackun, Kamiko Inuyama et bien plus en tant qu'invités. Vendredi 16 septembre De 6h00 à 6h30 - Konami Action & Shooting Game Contest Award Ceremony - Le grand gagnant du Concours de jeux d'action et de tir Konami sera annoncé sur la scène. Lequel des cinq projets sélectionnés parmi les nombreuses candidatures gagnera ? Restez à l'écoute pour le découvrir !

De 7h15 à 7h45 - Yu-Gi-Oh! Duel Links New World Unlock: Into the Duel Links! Special Stage - Avec de merveilleux invités du jeu mobile et PC Yu-Gi-Oh! Duel Links, qui célèbre son cinquième anniversaire mondial. Regardez-le en direct ! Yūki Kaji bien d'autres invités seront présents.

De 8h30 à 9h15 - Konami New Title Announcement Stage - Une annonce d'un nouveau titre de Konami pour lequel le doubleur Yūki Kaji est invité sur scène en tant qu'invité pour représenter les fans d'une licence mondialement appréciée. Samedi 17 septembre De 4h00 à 4h35 - Falcom jdk Band Special Concert - Le groupe Falcom jdk interprètera la musique de The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN-.

De 5h30 à 6h30 - Yu-Gi-Oh! Cross Duel Tokyo Game Show Special Duel - Un duel spécial avec quatre invités spéciaux. Un giveaway sera également organisé pour prédire le vainqueur du duel. Avec les invités Enako, M. Shachihoko, Hiroki Tsuzuki (Toushin Yonsen) et Morimoto Cider.

De 7h10 à 8h00 - Super Bomberman R 2 Special Stage - Une présentation pour Super Bomberman R 2, le dernier titre de la série Bomberman. Regardez une bataille passionnante en temps réel dans le nouveau mode « Castle » ! Qui va gagner, côté attaque ou côté château ? Les invités seront annoncés prochainement. Dimanche 18 septembre De 3h00 à 4h00 - eFootball 2023 Special Stage - Une présentation d'eFootball 2023, la dernière mise à jour de la série eFootball issue de Pro Evolution Soccer. Les détails des évènements à venir seront annoncés. Les vainqueurs d'eFootball Channel apparaîtront également.

De 6h00 à 7h30 – eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 Stage

Partie 1 : concert eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 - Avec la chanson thème « Gunzou Natsu » de Panno Mimimi.

- Avec la chanson thème « Gunzou Natsu » de Panno Mimimi.

Partie 2 : Nijisanji Koshien Exhibition Match 2022 Winners vs. 2021 Winners - Avec Lize Helesta (responsable des vainqueurs 2022) et les responsables des vainqueurs de 2021 Hayato Kagami, Keisuke Maimoto et Ichirou Tanaka.

De 8h00 à 8h40 - Shine Post: Be Your Idol! Special Stage - Une discussion mettant en vedette le casting de Shine Post ! Un ou plusieurs comédiens invités du ou des nouveaux personnages du jeu apparaîtront également. Il se peut même que de nouvelles images et de délicieux détails soient annoncés ! Avec Sayumi Suzushiro, Yuko Natsuyoshi, Rika Nakagawa, Hiromi Itou et des invités spéciaux.

De 9h30 à 10h05 - Falcom jdk Band Special Concert - Le groupe Falcom jdk interprètera la musique de The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN-.

Bien évidemment, les annonces importantes seront traitées sur le site.