Silent Hill 2 : un patch 1.06 à télécharger d'urgence sur PS5 Pro

Comme de nombreux jeux vidéo, Silent Hill 2 Remake a eu droit à sa mise à jour pour améliorer l'expérience sur la nouvelle PS5 Pro de Sony. Malheureusement, Bloober Team a raté son coup et le rendu visuel du survival-horror était bien moins beau sur la console à 799,99 €... Digital Foundry s'était penché sur le souci, pointant notamment du doigt le PSSR, la version PS5 sans le patch PS5 Pro était bien meilleure :

Heureusement, tout cela est déjà de l'histoire ancienne, car Bloober Team et Konami viennent de publier la mise à jour 1.06 pour Silent Hill 2. Elle corrige notamment les défauts graphiques sur PlayStation 5 Pro, mais pas seulement. De nombreux autres bugs sont patchés, les animations des boss ont été améliorées et les murs de peau respirant pendant le combat contre Abstract Daddy sont de retour, à la demande générale des joueurs. Sur Steam, le jeu a aussi droit à son patch, corrigeant notamment des soucis liés aux manettes et aux souris, vous pouvez retrouver l'intégralité du changelog (en anglais) sur le site de Konami.

