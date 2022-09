Portal : un DLC gratuit va rendre le titre compatible RTX, bientôt du NVIDIA RTX Remix pour mettre du ray-tracing dans tous les jeux

Ce n'était pas l'annonce la plus importante de la conférence NVIDIA d'hier, mais c'est peut-être celle qui a le plus résonné chez les joueurs. Il a été annoncé que Portal allait avoir droit à un DLC appelé Portal avec RTX, pour pouvoir rajouter du ray-tracing dans le jeu d'énigmes culte de Valve, sorti en 2007 tout de même.

Cette refonte graphique sera gratuite pour tous les détenteurs de Portal sur Steam, qui devront tout de même avoir une carte graphique assez puissante pour la faire tourner.

Dans Portal avec RTX, le ray tracing en temps réel éclaire chaque scène sous un nouveau jour, en permettant à la lumière de rebondir et d’être affectée par de nouvelles textures à base physique ainsi que par des modèles de toute beauté dotés d’un grand nombre de polygones. Les sources de lumière générées en ray tracing diffusent des ombres au réalisme stupéfiant. L’éclairage indirect par illumination globale contribue à illuminer et à assombrir les pièces de manière naturelle. La fonctionnalité d’éclairage volumétrique en ray tracing optimise le rendu du brouillard et de la fumée, tandis que chaque ombre bénéficie d’une apparence soignée. Vous l’aurez compris : chaque aspect des graphismes de Portal a été spécialement optimisé, et une attention particulière a été portée aux détails.

Encore plus intéressant, ce Portal avec RTX a été conçu avec NVIDIA RTX Remix, une « plateforme gratuite de modding basée sur NVIDIA Omniverse » pour créer nos propres versions boostées au ray-tracing de nos jeux favoris. Oui, la communauté va bien elle aussi pouvoir optimiser graphiquement des titres pour PC, et à en juger par ce qui a pu être fait sur Portal et The Elder Scrolls III: Morrowind, le résultat risque de faire tourner les têtes des amateurs de jeux rétro. NVIDIA RTX Remix entrera bientôt en bêta.

Les mods graphiques sont la mise à jour la plus populaire pour les 1 800 jeux compatibles avec Nexus Mods, le référentiel de mods le plus important d’Internet. Mais ce n’est pas facile. Les outils de mod sont complexes et n’existent pas dans de nombreux jeux classiques. Découvrez NVIDIA RTX Remix, une plateforme gratuite de modding basée sur NVIDIA Omniverse qui permet aux moddeurs de créer et de partager rapidement des mods #RTXON pour les jeux cultes, chacun disposant de matériaux optimisés, du ray tracing intégral et du NVIDIA DLSS 3. RTX Remix alimente Portal avec RTX et, pour démontrer sa simplicité d’utilisation, nous vous expliquons le modding de The Elder Scrolls III de Bethesda Softworks : Morrowind dans notre article approfondi sur NVIDIA RTX Remix. Inscrivez-vous ici pour recevoir des notifications sur la disponibilité de la bêta de RTX Remix.

Une nouvelle idée de NVIDIA qui risque de changer la face des remasters ?

Lire aussi : Portal : Collection Cubique, le portage Switch de Portal et Portal 2 sort aujourd'hui sur Nintendo Switch !