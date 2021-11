In Death: Unchained, le gros DLC gratuit Desolation du jeu VR disponible sur les Oculus Quest

Disponible sur les casques de réalité virtuelle autonomes d'Oculus VR, In Death: Unchained a déjà accueilli de nombreux contenus additionnels gratuits, mais pas question pour Superbright VR de s'arrêter en si bon chemin. Il vient de lancer cette semaine Desolation, un nouveau DLC :

Desolation rajoute de nombreuses nouveautés, dont un quatrième monde à explorer, un nouveau type d'objet à collectionner et une trame scénarisée inédite, écrite par Peter V. Brett, auteur de romans de fantasy. Les développeurs rappellent qu'il s'agit là de la 57e mise à jour pour In Death: Unchained, qui a déjà eu droit à une upgrade graphique sur Oculus Quest 2 ou encore au patch Siege of Heaven il y a un an.

La mise à jour Desolation est pour rappel gratuite, In Death: Unchained est uniquement disponible sur les Oculus Quest, vous pouvez retrouver le second modèle avec 128 Go de mémoire à 349,99 € sur Amazon.