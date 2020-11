In Death: Unchained, le DLC Siege of Heaven a trouvé sa date de sortie

Alors qu’In Death: Unchained a reçu une nouvelle mise à jour graphique pour l’Oculus Quest 2, le roguelike de Superbright va bientôt accueillir son nouveau DLC. Pour rappel, In Death: Unchained est un jeu d’aventure en réalité virtuelle développé et édité par Superbright. Équipé de votre fidèle arc, vous devrez affronter des ennemis toujours plus puissants au fur et à mesure que vous combattez et que vous récoltez du loot.

Ainsi, le DLC Siege of Heaven sera disponible gratuitement dès le 8 décembre prochain sur l’Oculus Quest Store pour l’Oculus Quest et l’Oculus Quest 2. Dans Siege of Heaven, vous devrez affronter des vagues d’ennemis en leur décochant des pluies de flèches, le tout depuis une position fixe. Les ennemis deviendront plus puissants au fur et à mesure que votre niveau augmente et de nouveaux défis et succès seront également de la partie. Wojtek Podgórski, le PDG de Superbright a détaillé un peu le gameplay du nouveau DLC. Il a ainsi stipulé :

C'est littéralement un jeu dans le jeu, avec des sessions plus courtes, où les joueurs peuvent s'amuser à tirer pendant 15 minutes sur des ennemis à partir d'une position fixe et sécurisée en plus de profiter des superbes graphismes que le titre a à offrir.

Si vous êtes un peu curieux, voici ce qui vous attend dans In Death: Unchained.

Saisissez votre arc et faites pleuvoir vos flèches contre les âmes abandonnées et les créatures angéliques qui ont envahi l'au-delà. Combattez à travers les magnifiques niveaux médiévaux fantastiques du paradis, du purgatoire et de l'enfer pour restaurer l'harmonie. Un excellent Roguelike sur Quest qui offre une grande rejouabilité en plus de s'adapter au niveau et à la progression du joueur.

Trois mondes magnifiques et mystérieux, générés de manière procédurale, avec une rejouabilité infinie + trois boss épiques et plusieurs zones optionnelles avec beaucoup de loot à la clé.

Surpassez les ennemis grâce à un positionnement stratégique et découvrez un gameplay axé sur le positionnement tactique.

Débloquez de nouveaux ennemis et des flèches magiques pour un gameplay toujours plus difficile et varié.

Les succès et les modificateurs seront conservés après le lancement d’une nouvelle partie.

Utilisation complète de la réalité virtuelle.

