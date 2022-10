NETFLIX : The Witcher, une saison 4 déjà officialisée, mais sans Henry Cavill dans le rôle de Geralt !

Cette semaine, nous avons appris que CD Projekt va nous proposer The Witcher Remake ces prochaines années avec l'aide de Fool's Theory, une annonce effectuée dans le cadre des 15 ans du premier épisode. Henry Cavill a lui officialisé son retour dans la peau de Superman au sein du DCEU. Mais qu'ont bien en commun ces deux actualités ? Eh bien, la série The Witcher diffusée sur Netflix et dont la saison 3 est prévue pour l'été 2023, avec l'acteur dans le rôle de Geralt de Riv. Le SVOD vient de nous surprendre en annonçant qu'une saison 4 est d'ores et déjà prévue, sauf qu'il y aura un changement de taille, qui ne va pas plaire aux fans...

À partir de la saison 4, Henry Cavill ne renfilera plus le costume du Sorceleur, laissant sa place à Liam Hemsworth (Gale dans les Hunger Games). Tous deux se sont exprimés suite à ce changement, sans pour autant en donner la raison, mais il va sans dire qu'il pourrait s'agir d'un souci d'emploi du temps du côté de l'Homme d'acier.

Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d'aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4. À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth assumera le rôle du Loup blanc. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme pour voir le point de vue de Liam sur cet homme des plus fascinants et nuancé. Liam, mon bon monsieur, ce personnage a une profondeur si merveilleuse pour lui, profitez-en pour plonger et voir ce que vous pouvez trouver. − Henry Cavill

En tant que fan de The Witcher, je suis ravi de l'opportunité de jouer Geralt de Riv. Henry Cavill a été un Geralt incroyable et je suis honoré qu'il me passe les rênes et me permette de prendre les lames du Loup blanc pour le prochain chapitre de son aventure. Henry, je suis fan de toi depuis des années et j'ai été inspiré par ce que tu as apporté à ce personnage bien-aimé. J'ai peut-être un gros vide à combler, mais je suis vraiment ravi d'entrer dans le monde de The Witcher. − Liam Hemsworth