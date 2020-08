The Witcher: Monster Slayer, un jeu gratuit de chasse aux monstres à la Pokémon GO annoncé sur mobiles !

Les jeux mobiles basés sur la localisation du joueur fleurissent depuis Pokémon GO, mais personne n'a réussi à dépasser le maître, ni vraiment à se faire une place significative sur le marché. CD Projekt va tout de même tenter sa chance en adaptant sa licence phare au concept avec The Witcher: Monster Slayer.

Le free-to-play sur mobiles nous demandera de partir à la chasse aux monstres en tant que Sorceleur, que nous pourrons étudier et affronter en réalité augmentée. Les conditions météorologiques pourront être utilisées à notre avantage lors des combats à la première personne, mais nous pourrons aussi améliorer notre équipement et nos compétences ou fabriquer des huiles, des appâts et des potions, comme dans un vrai RPG. Un premier trailer de gameplay dévoile des combats très dynamiques où le joueur aura le loisir d'agir en temps réel.

The Witcher: Monster Slayer sera développé par Spokko, membre de la famille CD Projekt, et prendra place plusieurs centaines d'années avant que le Continent n'entende parler de Geralt de Riv. Il y aura un tas de quêtes scénarisées pour nous permettre de découvrir l'histoire de la région à l'époque.

Le jeu gratuit est attendu sur iOS et Android à une date encore inconnue, mais d'ici là, vous pouvez retrouver The Witcher 3: Wild Hunt - Édition jeu de l'année à partir de 27,17 € sur Amazon.