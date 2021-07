The Witcher: Monster Slayer, le gameplay du jeu en réalité augmentée vaguement expliqué par un trailer avant la sortie

Le succès de Pokémon GO fait encore des envieux, y compris chez CD Projekt. Le studio polonais a annoncé un The Witcher: Monster Slayer avec un gameplay basé sur la géolocalisation et la réalité augmentée, et sa date de sortie a tout récemment été calée au 21 juillet 2021, même si nous ne savons finalement pas grand-chose de lui.

Les développeurs ont décidé de nous en dire un peu plus à l'occasion d'une bande-annonce explicative. Il faudra donc bien sûr explorer notre monde réel pour faire apparaître des créatures virtuelles sur nos smartphones, afin de les combattre dans des affrontements à la première personne. Notre héros pourra être entraîné, équipé et soigné à notre guise, et ce ne sera pas de trop pour réussir nos missions et engranger un tas de trophées.

Mais là où Pokémon GO n'encourage pas à sortir après une certaine heure, des ennemis spéciaux apparaîtront une fois la nuit tombée, pour des défis différents selon les heures de la journée. Tout n'est pas encore clair, mais nous n'avons de toute manière plus que quelques jours avant de pouvoir essayer l'expérience The Witcher: Monster Slayer par nous-mêmes.

Sinon, The Witcher 3: Wild Hunt - Édition Game of the Year est disponible à partir de 26,98 € sur Amazon.fr.