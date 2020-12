Cyberpunk 2077 : CD Projekt s'explique encore sur les versions old-gen, « nous n'avons certainement pas passé assez de temps à les examiner »

La sortie de Cyberpunk 2077 est sans aucun doute le sujet brûlant de cette fin d'année. Chef d'œuvre technique et narratif sur PC pour certains, véritable honte sur PS4 et Xbox One pour d'autres, le jeu divise, et à juste titre. CD Projekt s'est officiellement excusé de la qualité du jeu sur consoles d'ancienne génération, et a promis des mises à jour pour redresser la barre. Et à l'occasion d'une conférence numérique avec ses investisseurs en début de semaine, le studio polonais s'est davantage expliqué sur la situation.

Michal Nowakowski, vice-président du Business Development, a d'abord répondu à une question sur les performances de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, expliquant que son équipe n'avait pas passé assez de temps sur ce sujet, alors que même les constructeurs pensaient qu'ils allaient pouvoir améliorer leur qualité avant le lancement. Les patchs devraient arranger les choses, mais ne vous attendez tout de même pas à une qualité équivalente à la next-gen ou aux PC.

Premièrement, votre question portait sur l'objectif et, pour ainsi dire, les lacunes de la version actuelle. C'est plutôt que nous avons trop regardé - comme cela a été dit précédemment - les performances sur PC et consoles de nouvelle génération plutôt que la génération actuelle. Nous n'avons certainement pas passé assez de temps à examiner cela. Je ne dirais pas que nous avons ressenti une pression externe ou interne pour lancer le jeu à une date autre que la pression normale, qui est typique de toute sortie. Ce n'était donc pas la cause. En ce qui concerne le processus de certification et les tiers - c'est définitivement de notre faute. Je ne peux que supposer qu’ils avaient confiance dans le fait que nous allions régler les choses à la sortie, et cela ne s’est manifestement pas déroulé exactement comme nous l’avions prévu. En ce qui concerne la troisième question - où nous voulons aller avec la PlayStation et la Xbox - comme indiqué dans la déclaration rendue publique aujourd'hui dans la matinée, nous prévoyons de rendre le jeu bien meilleur qu'il ne l'est maintenant, bien sûr, et beaucoup de cela se produira en décembre. En janvier et en février, vous verrez des améliorations plus importantes - ce que nous avons déjà indiqué. Nous avons également déclaré que si vous vous attendez à ce que le jeu soit égal à la next-gen et aux PC en termes de performances, cela ne se produira certainement pas. Cela dit, je ne dis pas que ce sera un mauvais jeu - mais si vos attentes concernant les visuels ou un autre angle de performance sont à ce niveau, alors nous déclarons ouvertement que ce ne sera pas le cas. . Ce sera un bon jeu, jouable et stable, sans problèmes ni plantages. C’est l’intention.

Marcin Iwiński, co-président du studio, est quant à lui revenu sur l'absence de vidéo montrant la réelle qualité du titre sur consoles d'ancienne génération avant la sortie.

En ce qui concerne le fait de ne pas montrer la version console - nous avons en fait montré des images de la version console, mais jamais sur les consoles d'ancienne génération. La raison est que nous avons mis à jour le jeu sur les consoles d'ancienne génération jusqu'à la toute dernière minute, et nous avons pensé que nous arriverions à temps. Malheureusement, cela a abouti à le donner aux critiques juste un jour avant la sortie, ce qui était certainement trop tard et les médias n'ont pas eu la chance de l'examiner correctement. Ce n'était pas prévu, nous étions juste en train de réparer le jeu jusqu'au tout dernier moment.

Dans un second temps, Michal Nowakowski a répondu à un investisseur lui demandant si la possibilité de sortir le jeu uniquement sur next-gen avait été évoquée.

Donc la réponse ici est « non » : les version next-gen sont une version complètement différente du jeu, donc ce n’est pas comme si nous aurions pu décider à tout moment récemment de « basculer l'interrupteur », pour ainsi dire, et de changer la version ancienne génération en version nouvelle génération, et de la publier uniquement sur la prochaine génération. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de version native de nouvelle génération. Le jeu fonctionne sur next-gen et tire parti des performances de la next-gen, mais ce n’est pas comme si nous avions une version de nouvelle génération entre nos mains et que nous avions décidé de la garder pour nous. Marcin Iwiński : permettez-moi d’ajouter une dernière chose : [il y a quelque temps], nous avons opté pour une version d'ancienne génération et, comme vous pouvez le voir, nous n’avons pas encore sorti de version de nouvelle génération appropriée - elle n'est pas encore prête. Ce que nous avons fait à la place, c'est de promettre que chaque joueur qui a acheté le jeu sur des consoles de dernière génération recevra une mise à jour pour la version de nouvelle génération appropriée l'année prochaine. C'est ce sur quoi nous travaillons et j'espère sincèrement que cela servira d'incitation pour les joueurs à conserver le jeu et à ne pas le retourner - ils pourront mettre leur version PlayStation ou Xbox sur les consoles de nouvelle génération et le jeu sera automatiquement mis à jour pour une expérience nouvelle génération complète sans frais supplémentaires. Donc - je crois que cela a une certaine valeur.

Autre sujet intéressant, le vice-président est aussi revenu sur les demandes de remboursement qui pleuvent face à la déception des joueurs, et sur certains propos de journalistes accusant les constructeurs de favoritisme envers CD Projekt.

Je vais commencer par la question de savoir si Microsoft et Sony participent financièrement aux remboursements. Il faut comprendre que Microsoft et Sony ont des politiques de remboursement pour chaque produit publié numériquement sur leurs boutiques. Malgré plusieurs articles qui disent que des choses sont mises en place juste pour nous, ce n’est en fait pas vrai - ces politiques sont en place et ont toujours été en place, elles ne sont pas proposées spécifiquement pour nous. Quiconque a acheté un jeu sur le PlayStation Store ou la boutique Microsoft peut demander un remboursement, et s'il est effectué dans certaines limites, généralement liées au temps, à l'utilisation, etc., peut demander ce remboursement. Notre procédure ici avec Microsoft et Sony n'est pas différente de celle de tout autre titre publié sur l'une de ces boutiques. Je tiens à le dire clairement, car il semble y avoir certaines idées reçues. En termes de participation financière, lorsque notre produit est remboursé, la part du magasin que Microsoft a prise est remboursée, et bien sûr c'est quelque chose qui est soustrait de la part des revenus qui serait normalement transmise à CD Projekt. Il n'est bien sûr pas partagé avec nous et est à la place remboursé au joueur. [...]

Les développeurs reconnaissent leurs erreurs, mais cela ne change pas le fait qu'ils ont sciemment sorti un jeu décevant sur PS4 et Xbox One... Si l'aventure ne vous fait pas peur, vous pouvez vous procurer Cyberpunk 2077 pour 52,80 € sur Amazon.fr.

