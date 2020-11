Sea of Thieves : le titre accueille un nouvel ensemble pour navire afin de fêter le lancement des Xbox Series X et S

Les Xbox Series X et S sont sorties cette semaine et des éditeurs comme Sony Interactive Entertainment et Nintendo en ont profité pour féliciter la firme de Redmond. Pour l’occasion, le jeu de piraterie de Rare a accueilli un nouvel ensemble arborant les couleurs des nouvelles plateformes. Ce dernier se nomme The Duke et il est vert comme jamais.

Ainsi, le nouvel ensemble est disponible gratuitement pour tous les possesseurs d’une Xbox Series X et S, et ce jusqu’au 9 mai 2021. De jour comme de nuit, les joueurs pourront arborer fièrement les motifs de Xbox sur les voiles, les canons ou même le drapeau. Tout l’attirail possède une couleur noire avec un grand X vert et la figure de proue montre le personnage de Duke avec deux épées, toujours en forme de X.

