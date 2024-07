Logitech dévoile la G309 Lightspeed, une petite souris gaming qui fait tout mieux que la G305

La G305 est une référence dans le catalogue de Logitech, une petite souris sans fil pour gamers précise et polyvalente, avec une grosse autonomie, mais qui commence à vieillir. Le constructeur suisse dévoile aujourd'hui sa successeur, la G309 Lightspeed, qui reprend les mêmes points forts, mais avec des technologies modernes.

La Logitech G309 Lightspeed est équipée d'un capteur HERO 25K montant jusqu'à 25 600 DPI, de switchs optiques/mécaniques hybrides Lightforce et elle dispose de 300 heures d'autonomie avec une seule pile AA avec une connexion 2,4 GHz ou 600 heures en Bluetooth. La souris ne pèse que 86g, un poids qui descend à 68g avec Powerplay, qui permet une connexion via le tapis de souris éponyme et donc de se passer de pile. Logitech détaille tout cela :

La souris de gaming G309 LIGHTSPEED est compatible POWERPLAY, ce qui permet aux joueurs de l’alimenter sans utiliser de pile AA s'ils se procurent le système de charge sans fil Logitech G PowerPlay, vendu séparément. Ce système permet de réduire le poids de la souris de 18 g (le poids de la pile alcaline).

Également dotée du capteur HERO 25K extrêmement économe en énergie, le G309 permet plus de 300 heures de jeu sans interruption à un taux de rapport de 1 ms en LIGHTSPEED – le tout alimenté par une simple pile alcaline AA. En mode Bluetooth, l'autonomie est de plus de 600 heures avec cette seule pile alcaline AA.

Malgré toute la technologie qu'elle renferme, la Logitech G309 LIGHTSPEED n'est ni lourde ni encombrante. Elle est résistante, mais compacte et légère, pesant seulement 86 grammes alimentée par une pile alcaline AA et 68 grammes sans, lorsqu'elle est associée à POWERPLAY.

La Logitech G309 LIGHTSPEED utilise la technologie sans fil propriétaire LIGHTSPEED pour une expérience de jeu plus rapide que la plupart des souris filaires. En associant les performances sans fil de la technologie LIGHTSPEED au capteur HERO 25K de Logitech G, la G309 est capable d'atteindre des performances de nouvel ordre tout en offrant une réactivité et une précision exceptionnelles : 400 IPS et une sensibilité allant jusqu'à 25 600 DPI, sans accélération, ni lissage.

En plus, la technologie sans fil LIGHTSPEED permet aux joueurs de connecter deux appareils LIGHTSPEED à un récepteur en utilisant l'outil de couplage de périphériques dans le G HUB. Les joueurs peuvent choisir d'utiliser la G309 LIGHTSPEED avec le même récepteur qu'un clavier de jeu Logitech, y compris le tout nouveau Logitech G515 TKL LIGHTSPEED, fraîchement présenté.

Exclusivement développés par Logitech G, la G309 LIGHTSPEED est équipé des switchs optiques/mécaniques hybrides LIGHTFORCE pour des performances ultimes avec une vitesse, une précision et une fiabilité sans précédent, ainsi qu'un retour d'actionnement incroyablement précis. La technologie LIGHTFORCE utilise des pièces de contact galvanisées au sein du switch, qui opère de la même manière qu’un switch mécanique pour maintenir cette sensation de vivacité. Les déclencheurs optiques et mécaniques sont conçus ensemble, afin d'offrir des performances de jeu optimales. Les switchs hybrides LIGHTFORCE offrent un déclenchement optique fiable et à très faible latence, combiné aux meilleurs attributs des clics mécaniques – précis et agréables au toucher.