G915 X Lightspeed : Logitech dévoile son nouveau clavier gaming low profile

Logitech a profité de sa conférence Logi PLAY 2024 pour dévoiler un nouveau clavier, ou plutôt une version améliorée d'un modèle très apprécié des joueurs. Cinq ans après le lancement de l'excellent G915, Logitech présente aujourd'hui le G915 X Lightspeed, toujours en low profile, mais avec des technologies et fonctionnalités plus modernes.

Le G915 X Lightspeed reprend globalement le même design que le G915, avec une épaisseur de 23 mm et des matériaux haut de gamme, mais Logitech a cette fois opté pour des switches galvaniques avec des tiges en POM en forme de croix pour une meilleure stabilité et une frappe plus fluide et silencieuse. Ils sont également plus facilement remplaçables et personnalisables. Le point d'actionnement des interrupteurs a été abaissé à 1,3 mm (contre 1,5 mm avant) pour une frappe plus rapide et les touches sont désormais en PBT à double injection, pour une meilleure résistance à l'usure et aux traces de doigts.

La fabrication a aussi été améliorée, avec une plaque supérieure en aluminium plus épaisse (1,5 mm, contre 1,2 mm avant), Logitech inclut toujours la molette de volume, les touches G et les boutons multimédias, mais les touches M sont remplacées par des touches G additionnelles. Via le logiciel G Hub et Keycontrol, les joueurs peuvent ainsi créer des macros qui regroupent plusieurs commandes en une seule pression, sans oublier les raccourcis Fn et G Shift, si vous avez une souris Logitech compatible.

Sans fil, le G915 X est à connecter via un dongle USB en 2,4 GHz avec la technologie Lightspeed, mais également en Bluetooth ou en filaire. Le constructeur promet 800 heures d'autonomie avec le rétroéclairage désactivé, ou 36h en continu avec les LED allumées, c'est 20 % de plus que pour le G915. En plus du G915 X Lightspeed, le constructeur lance le G915 X Wired, filaire donc, mais également le G915 X Lightspeed TKL, dépourvu de pavé numérique, mais moins encombrant et disposant d'une autonomie de 42 heures avec le rétroéclairage activé. Les deux modèles sans fil proposent des interrupteurs linéaires, tactiles ou conforts, tandis que le G915 X avec un câble n'a droit qu'aux switches linéaires ou tactiles.

Vous pouvez déjà retrouver le G915 X Lightspeed contre 249,99 € sur Amazon. Le modèle TKL est quant à lui vendu 229 €, tandis que la version filaire coûte 199 €.