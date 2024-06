Logitech dévoile le G515 Lightspeed TKL, un clavier gaming low profile ultra fin

Logitech présente aujourd'hui un nouveau périphérique pour gamers. Le constructeur suisse dévoile le G515 Lightspeed TKL, un clavier low profile au format compact, qui embarque « des technologies avancées et des caractéristiques de haute performance dans un design sobre et moderne ».

Avec le G515 Lightspeed TKL, Logitech veut proposer un clavier low profile avec « un aspect plus épuré et esthétique », le constructeur nous présente son nouveau produit en détail :

Avec une hauteur de seulement 22 mm, le G515 est élégant et supprime le besoin d'un repose-poignet, garantissant une session de jeu agréable. Le G515 est doté de switchs discrets qui s'activent avec une distance minimale (seulement 1,3 mm) et une distance de déplacement totale de 3,2 mm, plus courte que les switchs traditionnels. Cela permet aux joueurs d'accélérer les actions par minute.

En outre, le G515 a été construit avec une couche de mousse insonorisante, des stabilisateurs lubrifiés en usine, des stabilisateurs intégrés et des touches PBT de qualité supérieure pour assurer un confort optimal. Les joueurs bénéficient d'une sensation de frappe beaucoup plus fluide, avec un son moins grinçant et plus raffiné.

Le clavier G515 est également doté de la technologie KEYCONTROL récemment annoncée par Logitech G, qui offre aux joueurs des capacités de personnalisation bien supérieures à celles d'un clavier standard. Chaque touche peut effectuer jusqu'à 15 actions différentes, permettant aux joueurs de personnaliser leur clavier via des macros, des signaux audio, des effets d'éclairage, etc. KEYCONTROL comprend des calques et des modificateurs comme G SHIFT, qui augmentent les possibilités de personnalisation, avec des dispositions de touches entières pouvant être modifiées en appuyant sur un bouton. Avec KEYCONTROL, le G515 permet une personnalisation, un réglage et des commandes sans précédent.