Logitech dévoile les souris Pro X Superlight 2 Dex et Pro 2 Lightspeed ainsi que le clavier Pro X TKL Rapid

professionnels d’esport afin de répondre à leurs besoins spécifiques.Logitech profite du lancement de la toute nouvelle souris gaming pour droitiers PRO pour lancer la PRO 2 LIGHTSPEED de Logitech G. La nouvelle souris PRO 2 LIGHTSPEED perfectionne le design ambidextre de la souris gaming sans fil PRO en lui incorporant de nouveaux composants ultramodernes et en améliorant ses performances. Il s’agit d’une évolution d’une icône de l’esport, qui se voit maintenant équipée des dernières innovations LIGHTSPEED et HERO 2.Le clavier PRO X TKL RAPID, premier clavier analogique magnétique de Logitech G, propose des points d’actionnements ajustables et une fonctionnalité de déclenchement rapide. Ces caractéristiques permettent aux professionnels de faire des mouvements et d’exécuter des commandes avec unevitesse et une précision exceptionnelles. Les paramètres des points d’actionnement et du déclenchement rapide du clavier peuvent être ajustés instantanément sans logiciel, ce qui en fait un outil idéal pour les professionnels de l’esport qui doivent configurer du matériel sur des systèmes n’autorisant pas l’installation de logiciels.