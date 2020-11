Logitech dévoile la Pro X Superlight, une souris sans fil ultra légère

Logitech vient de dévoiler aujourd'hui la Pro X Superlight, une nouvelle souris sans fil pour gamers, évolution de la Pro et surtout de la Pro Wireless. Ce nouveau modèle a quand même la particularité d'être ultra légère et d'embarquer un capteur Hero 25K et la technologie Lightspeed.

La Pro X Superlight est ainsi 25 % plus légère que la précédente version, pesant moins de 63 g sur la balance. Logitech annonce une autonomie de 70h, avec un temps de réaction ultra rapide grâce à la technologie de connexion sans fil Lightspeed en 2,4 GHz. La souris dispose également de patins en PTFE pour une glisse rapide et précise, et surtout d'un capteur Hero 25K pouvant grimper jusqu'à 25 600 DPI. Le constructeur suisse indique ainsi que c'est « le premier capteur de souris de niveau sub-micronique de l’industrie qui peut suivre les mouvements au micron près (environ 1/50 de l’épaisseur d’un cheveu humain) sans compromettre la précision ». Logitech a quand même fait attention à la consommation d'énergie de ce capteur, gérée en continu avec « une efficacité énergétique 10 fois supérieure ». La Pro X Superlight est évidemment taillée pour l'eSport, elle a d'ailleurs déjà permis à Astralis de remporter la finale de la Pro League Saison 12 sur CS:GO et à G2 Esports de gagner le Championnat d'Europe de League of Legends 2020. Et les joueurs professionnels sont déjà conquis :

Benita « bENITA » Novshadian, joueur CLG sur Valorant : Je suis toujours à la recherche du complément parfait pour améliorer mes capacités. La toute nouvelle souris Pro X Gaming est légère et précise, ce qui me permet de me concentrer uniquement sur le jeu et sur ma mission. Il n’y a absolument rien qui ne me retienne ! Oleksandr « s1mple » Kostyliev, joueur NAVI sur CS:GO : Il est essentiel d’avoir une bonne visée, surtout lorsqu’on joue à CS:GO. La Logitech G Pro X Superlight me permet de continuer à jouer à mon meilleur niveau, avec zéro limite, zéro compromis et surtout, zéro raté !

Chris Pate, manager du portfolio Logitech G Pro Series, rajoute quant à lui :

Avec la Pro X Superlight, nous avons repoussé les limites de ce qui est possible lorsque vous combinez des technologies innovantes comme Lightspeed et Hero 25K avec un design super léger. Testée et validée par des athlètes professionnels du monde entier, la Pro X Superlight est la réponse pour les joueurs qui recherchent le summum de la performance.

La Pro X Superlight de Logitech sera disponible en précommande dans la journée, au prix de 149,99 €. La souris Pro Wireless est quant à elle bradée à 125,99 € sur Amazon.fr.

