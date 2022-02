Logitech Pro X Superlight : la souris légère et sans fil déclinée en rose

Logitech avait dévoilé en novembre 2020 la Pro X Superlight, une souris pour gamers légère et sans fil, alors disponible en blanc et en noir. Mais le constructeur suisse aime mettre des couleurs vives sur ses périphériques, et il décline désormais sa Pro X Superlight en rose. Sous le châssis, rien ne change, et c'est tant mieux.

La Pro X Superlight de Logitech embraque toujours un capteur Hero 25K pouvant grimper jusqu'à 25 600 DPI, ainsi que la technologie sans fil Lightspeed à 2,4 GHz, permettant une utilisation pendant 70h. Les patins sont en PTFE pour une glisse fluide et précise, et la souris ne pèse que 63 g, c'est 25 % de moins que la Pro Wireless.

Vous pouvez déjà précommander la Logitech Pro X Superlight rose à 159,99 € à la Fnac, elle sera disponible à partir du 18 février prochain.