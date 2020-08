Logitech met de la couleur dans ses périphériques avec la Color Collection et le casque G733

Logitech est particulièrement actif en ce moment. Le constructeur suisse a lancé tout récemment le casque Pro X Wireless Lightspeed, le fauteuil Embody en collaboration avec Herman Miller ou encore le clavier compact G915 TKL, et il est déjà de retour cette semaine avec la Color Collection.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une nouvelle collection de périphériques qui célèbre « le côté fun du gaming », avec déjà quatre produits arborant diverses couleurs. Logitech a quand même décidé de mettre davantage en avant le nouveau casque sans fil G733 Lightspeed, disponible en quatre couleurs, Blanc, Bleu, Lilas et Noir. Un modèle qui ne pèse que 278 g avec des bandeaux colorés et surtout des coussinets à double couche de mousse à mémoire de forme pour un confort optimal. Si le G733 est inédit dans le catalogue de Logitech, le constructeur complète sa Color Collection en rajoutant des coloris Noir, Blanc, Bleu et Lilas sur ses souris G203 et G305 ainsi que du Noir ou du Blanc sur le récent clavier G915 TKL. Ujesh Desai, manager général de Logitech G, déclare :

Alors que le jeu prend de l’ampleur au sein de la culture pop, l’expression de son style personnel est devenue une partie intégrante de l’identité d’un joueur. Dans cet esprit, nous avons décidé de concevoir une collection d’équipement gaming haute performance fun et colorée.

Tiffany Beers, responsable de l’ingénierie audio chez Logitech G, rajoute :

Nous avons décidé de concevoir un casque complet qui permet aux gens de montrer leur personnalité. C’est dans ce sens que nous avons pensé le G733 et les accessoires disponibles. C’est un casque de jeu fiable et de qualité supérieure qui s’adapte à votre environnement et vous permet d’affirmer votre style personnel sans compromis sur la qualité technologique.

La Color Collection de Logitech sera disponible à partir du 7 septembre prochain. Le casque G733 Lightspeed sera vendu 149 €, avec des bandeaux ajustables à 9,99 € l'unité et des protections « fun » de micros à 9,99 €. Le clavier G915 TKL sera quant à lui proposé contre 229,99 € (soit le même prix que le modèle standard sur Amazon.fr), la souris G305 coûtera 59,99 € et la G203 Lightsync coûtera 39,99 €. De nombreux visuels de cette Color Collection sont à retrouver sur la seconde page.