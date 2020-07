Logitech dévoile l'Embody, un fauteuil, un bureau et un bras d'écran pour gamers en collaboration avec Herman Miller

Vous connaissez sans doute déjà la marque Herman Miller, qui propose des fauteuils pour professionnels de très haut de gamme. Des produits personnalisables à souhait et d'excellente qualité, mais qui sont évidemment très chers. Cela n'effraye pas Logitech, qui vient d'annoncer un partenariat avec Herman Miller afin de proposer un fauteuil pour gamers.

L'Embody est estampillé Logitech G, mais il est basé sur un précédent modèle de Herman Miller, très ergonomique et permettant de rester assis dessus pendant de très longues heures sans créer de souci de santé. C'est ce que rappelle Peter Kingsley, directeur marketing chez Logitech G :

Les joueurs méritent des solutions ergonomiques avancées dans tous les aspects du jeu. Pour réinventer le fauteuil de jeu, nous nous sommes associés à Herman Miller pour faire évoluer leur siège primé Embody en une solution qui répond aux besoins spécifiques des joueurs d’aujourd’hui. Il s’agit de la première étape d’une relation continue, et nous sommes fiers de travailler avec Herman Miller pour trouver de nouvelles façons d’aider tous les joueurs à être le plus performant possible.

L'Embody est ainsi doté d'une mousse de refroidissement avec des particules de cuivre pour soutenir la posture, réduisant la chaleur générée, tandis que le support pixelisé répartit quant à lui le poids de manière uniforme afin de réduire la pression et faciliter le mouvement. Mais la collaboration entre Logitech G et Herman Miller ne s'arrête pas là, les deux firmes ont également déjà présenté le Nevi, un bureau avec une finition noire mate anti-rayures et anti-reflets, ainsi que l'Odin, un bras articulé pour ajuster facilement le positionnement de l'écran.

Pour profiter d'un confort de jeu idéal, il faut évidemment y mettre le prix. L'Embody est vendu 1 320 €, le Nevi 1 135 € et l'Odin 195 € sur la boutique de Herman Miller. Sinon, le siège GTPlayer est vendu 159,99 € sur Amazon.fr.