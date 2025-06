Logitech renouvelle son partenariat avec un champion de F1 et tease de nouveaux périphériques sim racing

Une collaboration qui dure depuis 2017



Logitech est l'un des constructeurs incontournables de périphériques pour gamers, tandis que McLaren Racing est une légende de la Formule 1, avec neuf titres de champion du monde des constructeurs (le dernier datant de 2024). Les deux entreprises, venant respectivement de Suisse et d'Angleterre, collaborent depuis 2017 pour mettre en avant le sim racing, avec le G Challenge, qui va faire son retour cette année, accompagné de nouveaux périphériques.

Un évènement pour les fans de F1 et de McLaren





Lancé en 2018, le G Challenge réuni chaque année plus de 200 000 participants et est présenté comme « l’un des tournois de sim racing les plus populaires et ouverts à tous à l’échelle mondiale ». En plus de la gloire, le G Challenge permet de remporter des prix très attractifs pour les fans de F1, avec notamment 100 000 $ de cash prize, un voyage lors d'un Grand Prix, une rencontre avec les pilotes de l'écurie (quand ils ne s'envoient pas dans le mur en Australie) et une visite du célèbre McLaren Technology Center, à Woking. C'est là que naisse les voitures et qu'a été tournée une scène d'Andor, le spatioport de Corusant est en fait en Angleterre !

Des périphériques pour gamers arrivent





Afin d'accompagner le renouvellement pluriannuel de ce partenariat, Logitech G tease de nouveaux périphériques sous licence officielle McLaren Racing pour les amateurs de jeux de course et de simulation. Le constructeur suisse a déjà lancé le combo volant + pédalier Pro Racing ainsi que la gamme complète RS avec un volant de course, un volant rond, un levier de vitesse et frein à main, un adaptateur et un moyeu de volant, il connaît son sujet. Malheureusement, les produits issus de cette collaboration restent mystérieux, mais Logitech promet « une expérience de course fidèle et immersive, à la maison comme dans les centres d’entraînement ». Dans son communiqué, Logitech met en avant le G923, le volant Pro, les pédales Pro et la base Pro DD11, des produits déjà disponibles, mais sans la couleur orange emblématique de McLaren.

Une sim racing, une passion qui fédère



Si les jeux de course et de simulation ont l'image d'une pratique uniquement destinée aux passionnés d'automobile et aux compétiteurs, Logitech G a commandé une étude à OpinionWay qui révèlent des chiffres intéressants :

68 % des 18-34 ans pensent que le sim racing pourrait former les futurs pilotes de sport auto ;

45 % des Français y jouent en famille ;

74 % estiment que ça renforce le lien parent-enfant.

Le sim racing est donc l'affaire de tous, à condition quand même d'y mettre le prix. Le volant de course et son pédalier Logitech G923 est disponible à partir de 269,70 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.