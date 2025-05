Logitech dévoile le G522, son nouveau casque gaming sans fil

Logitech vient de dévoiler aujourd'hui son nouveau casque sans fil pour gamers, le G522 Lightspeed. Le constructeur suisse annonce « une nouvelle signature sonore, plus précise et immersive que jamais », avec un design qui combine « confort, personnalité et performance ». Logitech met l'accent sur le son « d’une précision chirurgicale », l'ergonomie « optimisée pour les longues sessions » et « une identité visuelle forte », dans la lignée de la souris G502 et du clavier G515.

Le constructeur suisse évoque ainsi « une nouvelle architecture sonore » avec « le taux de distorsion le plus faible jamais mesuré sur un casque Logitech G », pour « une restitution fidèle, immersive et parfaitement équilibrée ». Le G522 dispose également d'un bandeau à suspension optimisée pour les longues sessions de jeu, d'un design ergonomique, d'une connectivité tri-mode (Lightspeed, Bluetooth et USB), d'un micro 48 KHz/16 bit et d'un signal audio 48 KHz/24 bit.

Le casque ne pèse que 290g et dispose de huit zones (quatre par oreillette) d'éclairage RGB avec 16,8 millions de couleurs. Nous retrouvons également une molette améliorée pour régler le volume, un microphone détachable, des haut-parleurs Pro-G 40 mm et des oreillettes en tissu rembourées. Le G522 est évidemment compatible avec G Hub pour personnaliser l'éclairage RGB et les rendus audio et micro via des préréglages et des égaliseurs.

Le G522 est disponible dès aujourd'hui sur la boutique de Logitech, contre 169,99 €. Les revendeurs le proposeront à leur tour à partir du 16 juin prochain. Amazon propose déjà un bundle avec le casque G522 et la souris G502 X Plus contre 289,99 €. Enfin, sachez que Logitech nous a déjà envoyé un exemplaire du G522, notre test complet arrivera dans les prochains jours, mais vous pouvez déjà découvrir le casque avec nos photos maison : UNBOXING Logitech G522 : nos photos maison de ce nouveau casque gaming sans fil