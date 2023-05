Logitech dévoile son nouveau casque Pro X 2 Lightspeed

En 2019, Logitech lançait le Pro X, un casque filaire d’excellente facture, qui avait été décliné en version Wireless Lightspeed l’année suivante, supprimant le câble. Le constructeur suisse est de retour en 2023 avec le Logitech Pro X 2 Lightspeed, une version améliorée et plus polyvalente que jamais.

Le constructeur nous avait convié à une présentation il y a quelques jours afin de découvrir ce Pro X 2 Lightspeed et Logitech a mis l’accent sur l’e-sport. Sa gamme de produits Pro Series est conçue avec des joueurs professionnels de Solary, Navi, G2, TSM ou encore Heretics, et pour ce nouveau casque sans fil, une structure française déjà renommée se rajoute à la liste : la Karmine Corp, ou KCorp, a notamment participé à la conception du Logitech Pro X 2 Lightspeed.

Le fabricant suisse vente ainsi son processus de création de périphériques, en créant un prototype qu’il améliore en fonction des retours des joueurs e-sport, et nous avons là un Logitech Pro X 2 Lightspeed qui veut fait tout mieux que ses prédécesseurs. Le casque sans fil embarque désormais des haut-parleurs HP Pro-G en graphène de 50 mm, un matériau issu du carbone aussi léger que rigide offrant un son plus précis. Le Pro X 2 Lightspeed dispose aussi des technologies sans fil Lightspeed 2.0 pour une portée de 30 m et le Surround DTS Headphone: X2.0. Logitech utilise toujours le microphone cardioïde 6 mm détachable avec une capsule Blue Vo!ce, mais la bande passante a été améliorée pour une voix plus claire.

C’est aussi du côté de la fabrication que le constructeur a fait des efforts, nous retrouvons un design assez volumineux avec des matériaux en métal et en aluminium pour une résistance accrue, mais le Pro X 2 Lightspeed ne pèse que 345 g, soit 25 g de moins que le précédent modèle sans fil. Nous avons aussi droit à des oreillettes pivotantes sur l’axe horizontal afin d’améliorer le confort et laisser reposer le casque autour du cou sans gêne lorsqu’il n’est pas utilisé. Le fabricant inclut toujours deux paires d’oreillettes amovibles, en similicuir pour une isolation passive maximale ou en tissu maillé pour davantage de fraîcheur. Enfin, concernant la connectique, eh bien, Logitech a tout mis : le Pro X 2 Lightspeed fonctionne en Jack 3.5, en Bluetooth 5.3 ou sans fil sur PC avec un dongle USB-A. Un câble USB-C est là pour recharger le casque, mais il ne devrait pas servir longtemps, car Logitech annonce une autonomie de 50h. Modèle conçu pour l’e-sport et donc les LAN oblige, une pochette de transport est aussi incluse. Voici les points forts de ce nouveau casque :

Connections fiables - Être prêt à gérer toutes les situations grâce à l'amélioration des connexions sans fil Lightspeed, Bluetooth et filaires (Aux 3,5 mm). Lightspeed offre désormais une connexion sans fil de qualité Pro, avec jusqu'à 50 heures d'utilisation sur une seule charge et une portée de connexion sans fil robuste pouvant atteindre 30 m..

Conception primée PRO - Conçu pour, et en collaboration avec les joueurs professionnels, le Pro X 2 est doté d'un cadre en aluminium et en acier à la fois durable et léger, et d'un confort suprême grâce à une charnière rotative et durable et à des oreillettes interchangeables en similicuir et en velours.

Communiquer avec confiance - Microphone cardioïde de 6 mm sur un bras amovible, avec les filtres du logiciel Blue Vo!ce inclus sur le G HUB, pour des communications claires et cohérentes.

Son surround DTS Headphone:X 2.0 - Un son surround précis, permet de savoir exactement où se trouvent ses adversaires, grâce à des expériences sonores profondément immersives.

Chris Pate, chef de produit de la série Logitech G Pro, commente :

La philosophie de base de la série Logitech G PRO consiste à créer des équipements qui répondent aux besoins exigeants des athlètes professionnels de la scène e-sport et des joueurs compétitifs. Avec le PRO X 2, nous avons atteint un niveau de performance inédit en repensant nos transducteurs PRO-G avec la technologie PRO-G GRAPHENE . L'utilisation du graphène nous permet de créer un haut-parleur à la fois incroyablement rigide et, dans le même temps, d'une légèreté exceptionnelle. Les professionnels obtiennent un son de haute fidélité avec une distorsion extrêmement faible, leur offrant les performances dont ils ont besoin pour exploiter au maximum leur potentiel.

Oleksandr « s1mple » Kostyljev, joueur professionnel sur Counter-Strike: Global Offensive chez Natus Vincere (NAVI), rajoute :

J'ai toujours pensé que Logitech G accordait de l'importance à mes commentaires et à mon opinion pour le développement des produits. C’est ce qui explique pourquoi leurs équipements sont les plus performants et les plus populaires parmi les meilleurs athlètes e-sport. Pendant le développement du casque de jeu G Pro X 2, j'ai apprécié son confort amélioré et l'excellence de son micro. En jeu, j'ai trouvé que les nouveaux transducteurs en graphène changeaient la donne. Ils m'ont vraiment donné l'impression d'avoir un nouvel avantage pour battre mes adversaires.

Le Logitech Pro X 2 Lightspeed sera disponible à partir du 13 juin 2023, contre 269 €. Le constructeur rappelle que c’est 40 € de plus que le Pro X (au prix recommandé, vous pouvez le retrouver à 159,99 € sur Amazon), mais ce dernier va rester au catalogue, Logitech ne fait qu'étoffer sa gamme de casque. Vous pouvez retrouver un tas de visuels sur la seconde page, et notre test du Pro X 2 Lightspeed arrivera très bientôt sur GAMERGEN.COM.