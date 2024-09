Astro A50 Gen 5 : Logitech dévoile son nouveau casque sans fil haut de gamme

Très apprécié des gamers il y a 15 ans, Astro Gaming n'a pas disparu, il appartient à Logitech et a fait une apparition à la conférence Logi PLAY 2024 ce soir. Le constructeur a dévoilé son nouveau casque, l'Astro A50 Gen 5, version améliorée du déjà très bon A50 Gen 4 avec notamment la fonctionnalité Playsync Audio.

D'une simple pression sur un bouton dédié, les joueurs pourront ainsi changer de canal audio entre leurs consoles et leur PC, l'A50 Gen 5 promet d'être très simple à utiliser si vous avez plusieurs plateformes de jeu. Voici une présentation du casque :

L’A50 Gen 5, qui bénéficie de la technologie PLAYSYNC AUDIO, possède la même architecture que son prédécesseur récompensé, le A50 X, et il propose un ensemble de fonctionnalités simplifiées et adaptées aux gamers multi-plateformes. La nouvelle fonctionnalité PLAYSYNC AUDIO s’adresse aux joueurs qui souhaitent utiliser l’USB afin de basculer facilement de canal audio entre leurs consoles et leur PC, sans avoir besoin de faire basculer la vidéo HDMI.



PLAYSYNC AUDIO permet de relier jusqu’à trois plateformes de gaming en même temps (Xbox Series X|S, PS5, PC, et plus encore) via USB-C, et de passer aisément de l’une à l’autre à l’aide d’un seul bouton situé sur le casque. Cette fonctionnalité innovante garantit aux gamers une transition simple et fluide entre leurs plateformes favorites. En outre, avec l’A50 Gen 5, les utilisateurs peuvent maintenant brancher leur Nintendo Switch en mode dock via USB et utiliser PLAYSYNC AUDIO pour basculer facilement entre celle-ci et d’autres plateformes connectées.

Un son à la clarté incomparable grâce à des transducteurs en graphène PRO-G



Grâce aux transducteurs audio en graphène PRO-G, le A50 Gen 5 propose un son d’une clarté et d’une précision exceptionnelles, indispensable pour une immersion totale et une prise de décision rapide lors d’une partie. Ces transducteurs de pointe offrent un paysage sonore riche et détaillé qui permet aux gamers d’entendre chaque nuance et de bénéficier ainsi d’un avantage compétitif.

Technologie de performance sans fil LIGHTSPEED 24 bits



Grâce à sa technologie sans fil LIGHTSPEED et à sa station d’accueil, le A50 Gen 5 offre une des meilleures performances sans fil, avec une technologie audio LIGHTSPEED 24 bits sans compression pour un niveau de clarté et de détails inégalé. Les gamers peuvent ainsi profiter d’une connexion ultra-réactive et sans latence qui garantit un gameplay fluide et ininterrompu, améliorant ainsi leur expérience de jeu.

Qualité de diffusion professionnelle



La communication est un élément vital du gaming et le A50 Gen 5 excelle dans ce domaine grâce à son micro haute-résolution 48 kHz. Ce micro, qui transmet des sons avec une qualité professionnelle, garantit que votre voix sera entendue avec une clarté exceptionnelle, ce qui en fait un outil parfait pour les jeux en équipe et le streaming en direct.

Un design et une ingénierie de pointe



Le A50 Gen 5 et sa station d’accueil représentent une véritable révolution en matière de design et d’ingénierie. Le design moderne et épuré du casque se combine avec une construction robuste, qui garantit sa durabilité et sa performance sur le long terme. Le casque bénéficie également de matériaux de haute qualité et de coussinets en mousse à mémoire de forme pour un confort maximal pendant les longues sessions de jeu.

G HUB et application mobile



Les gamers peuvent optimiser et ajuster avec précision leurs réglages audio à l’aide de G HUB sur PC et de l’application Logitech sur les appareils fonctionnant sous iOS/Android. Ils peuvent gérer les préréglages de l’égaliseur du casque ou se plonger dans la version complète de l’égaliseur paramétrique afin d’y apporter des ajustements plus précis, qui persistent même quand ils basculent sur un système différent grâce à un processeur DSP embarqué à 7 cœurs. En outre, la résolution accrue du microphone permet aux utilisateurs d’obtenir une qualité de diffusion professionnelle, tout en maîtrisant leur environnement sonore via la réduction de bruits.

Les gamers peuvent également configurer le mixage audio pour le streaming, ajuster les niveaux de retour, sauvegarder des préréglages personnalisés et faire bien plus.